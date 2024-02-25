查理斯三世患癌　王室專家：或比想像中危險　繼位計劃開始籌備

英王查理斯三世（King Charles III）2月初公布患癌後，白金漢宮至今未透露癌症類別與期數，王室專家奎因（Tom Quinn）向英媒表示，王室已開始籌備繼位計劃，此顯示查理斯的患癌情況或比公眾想像還要危險。



據《鏡報》2月24日報道，奎因表示王室人員本來認為查理斯會至少保持健康至80多歲，屆時才需要開始推動繼位計劃，但「事實上現在已經開始了，這表明查理斯的癌症可能比我們想像的更危險。」

他稱，制訂中的繼位計劃以未來國王威廉（Prince William）為核心，他指「繼位計劃是高度機密，沒有人認為哈里王子參與其中，原因很簡單，若他感到受任何形式輕視或沒有得到他認為應得的，他就會直接跑去找傳媒。」

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奎因過去著有多本講述王室的書籍，包括《肯辛頓宮：從瑪麗女王到梅根的親密回憶錄》（Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle，暫譯）、《鍍金青年：王室成長史從都鐸家族到劍橋家族》（Gilded Youth: A History of Growing Up in the Royal Family: From the Tudors to the Cambridges，暫譯）等。

英國白金漢宮之前在2月5日宣布，現年75歲的查理斯三世患癌，並開始接受治療。他之後恢復履行公職，21日與首相辛偉誠（Rishi Sunak）會面。