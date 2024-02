查理斯三世患癌　王室專家：或比想像中危險　繼位計劃開始籌備

英王查理斯三世(King Charles III)2月初公布患癌後,白金漢宮至今未透露癌症類別與期數,王室專家奎因(Tom Quinn)向英媒表示,王室已開始籌備繼位計劃,此顯示查理斯的患癌情況或比公眾想像還要危險。



據《鏡報》2月24日報道,奎因表示王室人員本來認為查理斯會至少保持健康至80多歲,屆時才需要開始推動繼位計劃,但「事實上現在已經開始了,這表明查理斯的癌症可能比我們想像的更危險。」

他稱,制訂中的繼位計劃以未來國王威廉(Prince William)為核心,他指「繼位計劃是高度機密,沒有人認為哈里王子參與其中,原因很簡單,若他感到受任何形式輕視或沒有得到他認為應得的,他就會直接跑去找傳媒。」

奎因過去著有多本講述王室的書籍,包括《肯辛頓宮:從瑪麗女王到梅根的親密回憶錄》(Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle,暫譯)、《鍍金青年:王室成長史從都鐸家族到劍橋家族》(Gilded Youth: A History of Growing Up in the Royal Family: From the Tudors to the Cambridges,暫譯)等。

英國白金漢宮之前在2月5日宣布,現年75歲的查理斯三世患癌,並開始接受治療。他之後恢復履行公職,21日與首相辛偉誠(Rishi Sunak)會面。