Taylor Swift新加坡個唱　2中國男涉助3無票者擅闖　分散保安注意

美國歌壇天后Taylor Swift（泰勒絲）在新加坡舉行多場演唱會，3月4日場外發生小插曲，有3人因涉嫌協助4名無門票者擅闖場館看演唱會被捕，據當地傳媒報道，其中有2名被捕者為中國籍男子，他們被指一人抓住旋轉門，另一人故意不停與保安說話，分散其注意力，協助其中3名無門票者竄入場館。



綜合新加坡《聯合早報》、8視界新聞（8 World）等6日指，3月4日晚上7時40分，警方接獲通報稱有人未經授權闖入新加坡體育城的Taylor Swift演唱會現場，合共有2男2女涉嫌闖入，總共4人，年齡介乎21至25歲，他們因涉嫌擅闖罪正接受調查。

另有3名介乎29至45歲男子涉嫌欺騙罪被捕。

在被捕的3人中，有2人為中國籍男子，分別是45歲的Li Xiao Wei及29歲的Yang Chenguang，他們6日在新加坡國家法院被控欺騙罪，涉嫌幫助上述無門票者內的3人進入場館。

法庭文件指，事發時Li Xiao Wei涉嫌抓住入口的旋轉門，然後Yang Chenguang涉嫌與其他3人故意不停和保安說話，分散保安注意力，以便讓3人趁機走入場館看演唱會。

《聯合早報》指，若欺騙罪名成立，被告會面臨最長3年監禁或罰款，或兩者兼施。一旦擅闖罪成，則會面臨最長3個月監禁或罰款最高1500新加坡元，或兩者兼施。