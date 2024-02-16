《惡女》6大賣點　邵雨薇情慾戲連場　林襄處女作即有激情演出

邵雨薇、林美秀主演的懸疑犯罪台灣電影《惡女》，《幸福路上》導演宋新穎以女性視角出發，帶出一連串騙婚詐財離奇連環命案，好幾位中年男子接連死於燒炭，都與一位神秘女子有關，是自殺還是他殺？是有罪還是無辜？劇情暗藏許多細節、層層反轉引人入勝。再加上鳳小岳、曾少宗、李天柱等實力派卡司，讓這部電影成為今年必看台灣片。



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一、值得一看的犯罪懸疑片

台灣最近在犯罪懸疑類型上的影視作品表現得越來越好，最近如《華燈初上》、《模仿犯》、《罪後真相》等多部影劇都獲得很好的迴響，如果喜歡這類型的題材，那《惡女》絕對是不能錯過。曾以溫馨感人的《幸福路上》榮獲金馬最佳動畫長片的宋欣穎導演，挑戰了截然不同的風格，以一起連環命案帶出司法體制、媒體亂象、金權政治操弄社會的種種。

二、靈感來自真實案例

本片的靈感來源是從日本2009年發生的真實事件「木嶋佳苗案」，一位外表比較不符合主流審美的中年女子，以高超的廚藝、無微不至的溫柔照顧，擄獲無數孤單男子的心，甚至讓他們交出所有財產，最後即使鋃鐺入獄仍粉絲不斷，甚至還有人要跟她結婚，令人瞠目結舌。雙金女配林美秀將以此為原型一改過去的「媽媽」形象，化身蛇蠍毒婦，有著既優雅又深沉的強大氣場，面對男人時散發著母性光輝，表現出不同以往的銀幕魅力。

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三、展現精細廚藝

無論是邵雨薇還是林美秀，在片中都有不少展現廚藝的橋段，精緻的日式料理在大銀幕上看起來格外可口。林美秀對此表示：「有為戲特地去學，日本料理不只高檔，『手路』也要好，才會做得漂亮。就拿最簡單的捏飯糰來說，別以為捏成三角形很簡單，我捏了一下午！ 飯什麼時候起鍋、加醋都要算準時機，捏的手勢要漂亮、優雅。」而每次做菜的橋段也都會表現出角色不同的心境，尤其片中最後一段意味深長的「殺魚」鏡頭，象徵將男人變成任憑宰割的俎上肉，令人不寒而慄。

四、多場情慾戲

在本片中也有多場的情慾戲，除了邵雨薇、鳳小岳、曾少宗三位主要角色有火辣交纏，還請到「啦啦隊女神」林襄客串，初登大銀幕就激情演出。特別是邵雨薇在片中有一場「自己來」的戲碼，而且還是自己加上去的，關於這場戲她說道：「這個角色在解鎖自己慾望的時刻，應該要主動解鎖而不是被動。」鳳小岳也分享：「拍情慾戲是非常無聊的，很技術性，很不能隨性發揮，分鏡也分得很仔細，角度抓得很好。」看來是技術活啊！

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五、全員皆惡人

《惡女》這部電影最耐人尋味之處，就是每個角色幾乎都有不同程度的「惡」，且背後都有看似不得不為、卻又有些矛盾的成因．有些惡行足以謀財害命、殺人誅心，有些只不過是日常隨口撒的小謊，但當這些大大小小的惡意交織再一起的時候，卻引發了出乎意料的連鎖反應。

六、金曲歌后獻唱

《惡女》的主題曲請到金曲歌后艾怡良量身打造主題曲《惡行》，迷幻的唱腔，帶勁的搖滾節奏，配上意味深長的歌詞，艾怡良表示：「《惡女》是一部很令人玩味的電影，這些惡到底有沒有對錯，觀眾可以自己評斷，希望這首歌能夠讓大家看完電影後對女人的惡有更深的感受。」

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