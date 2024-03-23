王淨10部必睇電影劇集盤點：周處除三害、華燈初上、月老、返校…

長得漂亮又會演戲！被譽為「周迅接班人、最強發電機、破億票房保證」的王淨，氣質空靈的形象配上活潑個性，反差萌圈粉無數，2017年以電影《痴情男子漢》正式出道，2019年《返校》飾演方芮欣一角打開知名度，更入圍第56屆金馬獎最佳女主角，出道十年的她累積不少戲劇代表作品，快跟著小編的分享，一起來開箱這位神秘又可愛的演技派女神！



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王淨介紹1.票房破億鬼才演員

1998年出生、2013年正式出道的王淨，短短十年中演出多部「破億票房」電影及電視劇，戲路多元的她也累積不少讓人噴淚的作品，像是《返校》、《月老》、《關於我與鬼變成家人的那件事》，讀者們有發現嗎？只要有關於「鬼」的題材，票房就能破億！

王淨介紹2.天才型美女作家

才貌兼備的女孩！王淨除了演技備受關注之外，其實在出道前還是位天才型作家，14歲時以筆名「菌菌」寫下第一本小說〈芭樂愛情〉，期望透過文字的力量讓母親能重拾對愛情的信心，2015年又再度出版第二本書〈蟑螂哲學〉，這本書籍更被知名導演瞿友寧選中改編成為電視劇。

王淨介紹3.計程車翻唱〈小幸運〉

「原來你是我最想留住的幸運⋯」17歲時王淨因為在計程車翻唱〈小幸運〉後一夕爆紅，取得國片《痴情男子漢》劇組試鏡機會，王淨也曾直言：「原本以為會以歌手身份開始演員之路，沒想到演戲似乎更適合」，去年王淨被受邀至A-Lin演唱會擔任特別嘉賓，小編敲碗王淨能出一首單曲啊！

王淨介紹4.秒睡功能圈粉網友

秒睡也能這麼可愛！王淨私底下很愛拍些古靈精怪的日常照，像是與愛犬「勘吉」逗趣互動或是ㄆㄧㄚ眼歪臉照等等，她也經常分享自己化妝化到睡著的有趣畫面，小編只想問哪有人睡覺還能這麼漂亮啦。

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王淨必看戲劇1.《癡情男子漢》

首次演出就接下女主角！2017年由蔡凡熙、韓笙笙、王淨以及李英宏主演的《癡情男子漢》，王淨飾演「嗆辣校花」洪曼麗，劇情中鋪陳許多洪曼麗對陳二崁（蔡凡熙飾）敢愛敢恨的模樣，王淨將這個角色詮釋地非常到位，不少網友還認為和本人個性很相近！

王淨必看戲劇2.《鬥魚》

「我會回家，但我希望你能陪我這條路」《鬥魚》於2018年改編為電影，由王淨出演女主角裴語燕（小燕子），故事中她受到傳統世俗觀念影響，從小被父親的規距束縛，自從遇到于皓後（林柏叡飾），她的人生開始有了轉捩點，王淨將對父親的抗拒及不顧一切追愛戲碼詮釋地活靈活現，燃起許多人對於愛情的憧憬嚮往。

王淨必看戲劇3.《返校》

從電影《返校》打開知名度！王淨飾演翠華中學學姊「方芮欣」，劇情設定在台灣歷經白色恐怖時代，方芮欣（王淨飾）接受輔導老師張明輝（傅孟柏飾）輔導後愛上彼此，不過當時因政府管制言論思想自由，許多外來教科書都被禁止閱讀，導致學校讀書會很多成員無故遭拘捕、自殺身亡，電影《返校》不僅穿插方芮欣與老師及學弟間的愛恨情仇，也帶領觀眾們了解當年的政治背景。

王淨必看戲劇4.《瀑布》

集結兩大演技派女神！2021年王淨以《瀑布》再度入圍電影金馬最佳女演員獎，劇中飾演羅品文（賈靜雯飾）的女兒小靜，故事劇情原本只是母親平時對女兒的碎念提醒，但因確診隔離後，這對母女的生活因為相聚時間拉長，巨大變化如同瀑布般衝擊而來，小編非常喜歡電影中的大量對白，每一句對話都非常真實，敲碗未來兩位還能繼續合作推出新作品！

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王淨必看戲劇5.《比悲傷更悲傷的故事：影集版》

2021年由王柏傑、邵雨薇、范少勳、王淨主演的《比悲傷更悲傷的故事：影集版》，改編自韓國電影《最悲傷的故事》，王淨飾演女主角宋媛媛（Cream），故事講述K（范少勳飾）和Cream是一對相愛卻不能在一起的戀人，Cream的一家人死於K與爸爸所造成的車禍，原本想報復的她沒想到與K相處後，才發現原來他和自己一樣面對孤苦無依的人生。

王淨必看戲劇6.《月老》

2021年由柯震東、王淨、宋芸樺、馬志翔主演的《月老》，王淨飾演黃文姿（Pinky），講述在一次意外中被雷擊而死的阿綸（柯震東飾）來到了陰間，Pinky和阿綸兩人為了投抬轉世，在陰間當起紅線專員並化身成月老替凡人牽起紅線，不得不說王淨詮釋Pinky時的豐富表情實在太可愛啦！

王淨必看戲劇7.《華燈初上》

畫龍點睛的代表作！王淨於《華燈初上》飾演的角色是小時候的羅雨儂，從學生時代就和吳少強（曾敬驊飾）成為校園情侶，當聽到閨蜜蘇慶儀遭繼父強暴懷孕後，為了避免閨蜜遭他人傳閒話，不顧一切選擇替對方撫養孩子，王淨完美演繹出羅雨儂「敢愛敢恨及保護閨蜜不被欺負」的情節，真的很難不被圈粉啊！

王淨必看戲劇8.《關於我和鬼變成家人的那件事》

不敢相信！全台票房飆破3億（台幣）的電影《關於我與鬼成為家人的那件事》，由王淨搭檔許光漢、林柏宏兩大男神共同演出，王淨飾演「警察隊花」林子晴的角色，故事講述直男警察吳明翰（許光漢飾）在執行工作任務時，不慎將地上的紅包當作證物撿起，為了活命不得不接受與毛毛（林柏宏飾）的冥婚命運，劇中最後反轉讓不少肯定「王淨角色好圈粉、實在太會演啦」！

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王淨必看戲劇9.《人選之人—造浪者》

台灣首部幕僚職人劇《人選之人—造浪者》，由謝盈萱、黃健瑋、王淨、戴立忍、陳姸霏等多位實力派演員主演，故事內容描述政治幕僚的工作及政治人物間的激烈選戰，王淨劇中飾演張亞靜，公正黨文宣部新進組員，善於觀察輿情及經營社群話題的特質，常常協助翁文方（謝盈萱飾）與敵陣營交手，成為黨部的門面戰將。

王淨必看戲劇10.《周處除三害》

《周處除三害》由阮經天、王淨、李李仁領銜主演，王淨劇中飾演小美，香港仔（袁富華飾）的女人，白天是正派經營的「小美髮廊」，晚上則變為掩蓋一些不為人知的犯罪交易場所，也成了小美的禁臠地，爆米花小姐看完「驚鴻一瞥的淋浴戲碼」這幕後，不得不佩服王淨的演技，用一個眼神足已傳達角色的無奈與害怕。

以上為「演技派女神」王淨必看作品推薦，讀者們最喜歡哪一部代表作呢？

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