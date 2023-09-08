袁富華拍警匪片《周處除三害》同「台灣新一代女神」王淨有激情戲

台灣警匪片《周處除三害》，今日發布正式預告，男主角阮經天一改帥氣形象，以髒亂造型現身讓粉絲驚嚇不已，這次堪稱「行走兇器」一路大開殺戒、危害人間，瘋魔行徑貫串全片，最後的跳樓場面，更是讓人捏一把冷汗，和李李仁、袁富華、陳以文都有非常精湛的動作對手戲，阮經天跟李李仁從街頭打到巷尾、李李仁說：「小天根本就是坦克車，就這樣直直衝過來的！」



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袁富華曾以《翠絲》拿下金馬獎最佳男配角，這次演出十大槍擊要犯之一的「香港仔」，壞到沒人性，當他手拿剃刀貼著阮經天的臉狠狠割下一刀，雙惡對峙緊張氣氛爆錶，不只如此，袁富華還要和阮經天一路肉博到廢墟，足足拍了5天，都是快天亮才收工，拍完2個人都直接虛脫。

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而袁富華和王淨也有意想不到的對手戲，飾演袁富華在片中的女人「小美」，白天經營髮廊幫忙掩蓋不為人知的交易，晚上成為他的「禁臠」，必須逆來順受，稍不合意就被打巴掌，2人有許多遊走尺度邊緣的激情對手戲，而阮經天則是猶如過關斬將，人擋殺人、佛擋殺佛，極度黑話毫不留情，只有對小美手下留情，2人的對手戲更是劇情一大轉折，而礙於分級限制，為了要讓觀眾看到精彩動作畫面，修改無數次才過審。

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