袁富華拍警匪片《周處除三害》同「台灣新一代女神」王淨有激情戲
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
台灣警匪片《周處除三害》，今日發布正式預告，男主角阮經天一改帥氣形象，以髒亂造型現身讓粉絲驚嚇不已，這次堪稱「行走兇器」一路大開殺戒、危害人間，瘋魔行徑貫串全片，最後的跳樓場面，更是讓人捏一把冷汗，和李李仁、袁富華、陳以文都有非常精湛的動作對手戲，阮經天跟李李仁從街頭打到巷尾、李李仁說：「小天根本就是坦克車，就這樣直直衝過來的！」
【圖輯】點圖放大看更多王淨IG美照👇👇👇
+54
袁富華曾以《翠絲》拿下金馬獎最佳男配角，這次演出十大槍擊要犯之一的「香港仔」，壞到沒人性，當他手拿剃刀貼著阮經天的臉狠狠割下一刀，雙惡對峙緊張氣氛爆錶，不只如此，袁富華還要和阮經天一路肉博到廢墟，足足拍了5天，都是快天亮才收工，拍完2個人都直接虛脫。
【圖輯】點圖放大看更多《周處除三害》劇照👇👇👇
+22
而袁富華和王淨也有意想不到的對手戲，飾演袁富華在片中的女人「小美」，白天經營髮廊幫忙掩蓋不為人知的交易，晚上成為他的「禁臠」，必須逆來順受，稍不合意就被打巴掌，2人有許多遊走尺度邊緣的激情對手戲，而阮經天則是猶如過關斬將，人擋殺人、佛擋殺佛，極度黑話毫不留情，只有對小美手下留情，2人的對手戲更是劇情一大轉折，而礙於分級限制，為了要讓觀眾看到精彩動作畫面，修改無數次才過審。
【你可能感興趣】點圖放大逐格睇王淨於《人選之人—造浪者》的裸戲👇👇👇
+14
王淨養成水煮蛋肌的5個秘密 雙膜法對付乾性肌 堅持1事無懼素顏人選之人｜王淨10大必睇作品逐套數 拍內地禁片《返校》一炮而紅王淨《人選之人》殺入Netflix十大！劇中疑現敏感詞遭豆瓣下架台灣女星王淨天鵝頸養成4秘訣 刮痧板削走厚實斜方肌視覺減走3kg【華燈初上】「年輕版林心如」王淨曾陷入低潮 自覺唔夠靚超自卑【返校】王淨原來係作家 15歲拍片跳Gwiyomi谷銷量 網民讚可愛
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】