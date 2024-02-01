王淨疑閃婚曹佑寧　將赴海島度蜜月　IG回應：除了生日快到之外…

王淨被爆與曹佑寧閃婚，還即將前往海島度蜜月，2月7日將過26歲生日的她親自發文回應：「除了生日快到，要長大一歲了之外，人生目前還沒有什麼好需要被恭喜的，請大家祝我生日快樂就好，3Q。」經紀人也回應：「謝謝大家幫我們趕進度，目前的規劃還是繼續在工作上多多努力。」



曹佑寧也以「長輩圖」發文回應：「大家是不是想讓我過年被長輩問爆⋯」他近來忙著宣傳新戲「華麗計程車行」，劇中與女友先有後婚，接受聯合報專訪時被問到結婚成家，直呼，不會讓「意外」發生，還驚恐喊：「很可怕！」認為孕育下一代一定要計畫好，「畢竟是一個生命，要為這個小朋友負責，不能突然來、只能接受，一切要想很周全」。

【圖輯】點圖放大看更多王淨靚相👇👇👇

+ 26

延伸閱讀：

影／遭尪當街猛踹…選美小姐大叫坐地哭泣畫面曝光 北市警通報家暴

女星患第4期癌症 已規畫葬禮：這些人我不想看到他們來

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】