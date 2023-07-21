王淨養成水煮蛋肌的5個秘密　雙膜法對付乾性肌　堅持1事無懼素顏

實力派演員王淨日前以台北電影節大使身分出席第25屆台北電影獎，雖然因病消瘦不少，但肌膚依舊在發光！她憑著精湛演技收穫超高人氣，加上長相甜美、空靈氣質及真性情個性的反差更惹人喜愛。



身為Dior能量大使的王淨，對保養也有自己的一套，即使素顏上鏡也沒在怕！她那嫩到不行的水煮蛋肌也讓人對其保養秘訣感到好奇，一起來看看！

王淨即使拍戲要捱更抵夜，也能保持肌膚白滑明亮的5大保養秘密~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 雙膜法護膚

堪稱比一般濕敷更有效的「雙膜法」，一敷立即達到提亮效果！尤其王淨膚質偏乾，清潔臉部後她會厚擦一層精華液，再使用浸濕化妝水的化妝棉敷臉，同時在化妝棉外層擦上乳霜，接著濕敷五分鐘後再將化妝棉翻面厚敷五分鐘！這樣一系列動作下來會發現肌膚更滋潤、澎彈！

2. 深層卸妝超重要

不論再累，王淨都會堅持認真卸妝，一卸就會用上至少30分鐘。尤其殘妝對肌膚傷害非常大，加上若沒卸乾淨就會造成她眼睛過敏。因此卸妝產品像是睫毛膏卸除液、眼唇卸妝液、一般卸妝液都不能少，最後還會使用美容儀將殘妝導出，並以化妝棉來回擦拭確保已卸除乾淨，才算完成。

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3. 眼周保養靠濕敷+按摩

由於王淨需長時間拍戲，不規律的作息容易導致雙眼疲乏，面對鏡頭即使上了妝也難掩憔悴。因此她會透過濕敷搭配眼部精華來加強眼周保養，並使用刮痧板按摩眼周，不只可以舒緩眼壓、消滅腫泡眼，還讓後續上妝更服貼！

4. 充足的水+睡眠

儘管保養品再優秀，只要長期沒有攝取充足水分及睡眠，一切都是徒勞無功。沒事多喝水，才能促進身體排毒，幫助皮膚代謝。作息則儘量保持規律，難怪忙於工作的王淨到哪都能睡，即使環境吵雜也不影響補眠！

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5. 簡單就好不要複雜化

很多女星在分享自身保養技巧時都會提到這一點，提醒大家不要將保養步驟複雜化。王淨身為過來人分享自己也曾因錯誤的保養方式導致爛臉，才意識到不是所有保養品往臉上擦就能見效，反而會對肌膚造成不必要的負擔，因此弄清自己的膚質非常重要！

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