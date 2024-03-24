小日子｜劇情介紹+演員角色+劇評　為脫離父母掌控「戰略性離婚」

老人、孩子、房子，是中年夫妻永遠繞不開的主題。近期，於東方衛視熱播，由安建執導，陳曉、童瑤領銜主演的都市家庭倫理劇《小日子》，收穫了一波又一波的熱度與話題。



這次的都市劇不討論「原生家庭之殤」，也不只聚焦生活中的雞零狗碎，個人成長、代際矛盾、婆媳紛爭、信任危機、職場困境……《小日子》不同的單元主題都能擊中當下這個快節奏社會的痛點。

故事開篇以童瑤飾演的顧茉莉被奶奶堵在公司的「社死」名場面，給觀眾留下深刻印象。57.2平方米的小空間，每天上演著兩代人的觀念碰撞，柴米油鹽的生活也能「熱辣滾燙」。

總體來看，《小日子》聚焦的是小家和大家之間的相處與相容，劇集以婚姻生活為切口，展現在上海奮鬥的普通小夫妻的煙火生活。

繼開年王家衛的《繁花》憑藉「天花板」級的光影質感，打開了滬語劇的新局面之後，東方衛視此次借助都市倫理劇這一視窗，找到了關於婚姻生活和代際話題的全新打開方式，為東方衛視現實題材廠牌再添濃墨重彩的一筆。

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新時代「蝸居」生活指南

《小日子》開局看點密集，都市生活氣息濃郁，有小夫妻二人世界的蜜裡調油，有婆媳暗戰的驚心動魄、峰迴路轉，更有雙方家長的短兵相接、火花四濺。

從小在愛裡長大的顧茉莉是個性爽直的「颯姐」，也是嬌憨任性的「媽寶女」，事業愛情雙豐收的背後，是她面對公婆發難時的壓力重重。

號稱「37度恆溫」好男人的朱勁草（陳曉 飾）擅長以柔克剛，有時也會為了家庭瑣事而焦頭爛額。

劇中的場景設計和家庭物品都極盡生活化。朱勁草父母用一輩子積蓄買下57.2平方米的上海房子，希望物盡其用，於是小夫妻倆順應老人，睡了六年上下鋪。擺在客廳裡的曬衣架、鞋盒、整理箱、自行車能看出空間的擁擠和一家人居住的痕跡。

小空間之下三代人頻繁磕碰。表面看，是雙方家庭背景的差異所帶來的觀念之爭，是女強男弱所引發的話語權傾斜問題。實際上，《小日子》展現的是年輕子女難以脫離父母掌控，無法真正實現獨立而帶來的一系列連鎖反應。

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一套房子引發的分歧與誤解，足以撼動一個小家庭。朱勁草父母認為房子就是話語權，只有住在自己花錢買的房子裡，兒子的腰板才能挺直，才有「一家之主」的份量；顧茉莉父母希望給女兒提供更優渥舒適的居住環境，要重新給女兒買大房子，更希望女兒以全新面貌迎接新生活。

劇中，儘管有上一輩的照料，處於中等階層的小夫妻倆以及他們周邊的親友團，每天也要不斷面對來自生活的磨礪和考驗。

朱勁草在公司給同事買咖啡，會兼顧每個人的口味，在家裡則要平衡父母和愛人，可見其細心和耐性；杜海濤飾演的偽精英黃牽牛，在直播間裡號稱幫助叔叔阿姨解決「精神內耗」，關掉直播還要跟室友平攤水電費，濃濃的社畜感撲面而來。

擁有「江浙滬獨生女」的先天優勢和天馬行空想法的顧茉莉，不同於上個時代的上海精明媳婦兒，不再只有精打細算一條路可走。對於顧茉莉來說，無論是忙裡偷閒在酒店裡和丈夫秘密度過「二人世界」，還是選擇「戰略性離婚」隔絕父母的過度干預，顧茉莉都是在用自己的方式來捍衛愛情，維護住心中的理想和浪漫，也更符合當下90後年輕人在婚姻之中的心理狀態和需求。

家庭倫理中的紛爭剪不斷，理還亂，「炸點」都掩藏在日常瑣碎中，總有一天會在最親密的人中間爆發。

「戰略性離婚」是《小日子》拋出的一個大膽新穎的解決方案，也是後續劇情繼續拓展的鉤子。離婚之後的生活是否真的清爽、自在如顧茉莉所想？似乎還遠沒那麼簡單。

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代際拉扯，以愛為名

好看的話題劇少不了能挑動觀眾情緒的「硬核人設」和主要矛盾。《小日子》上半程以57.2平方米的屋簷之下的代際矛盾展開，雙方父母隨時處於「風暴中心」，尤其是兩媽鬥法，時常殃及池魚。真假名牌包的真相、房子的歸屬問題、夫妻雙方的話語權，都能成為點燃雙方父母「勝負欲」的導火線。

其中，薩日娜飾演的張善亞「刀子嘴，豆腐心」，發起火來直接沖到兒媳的公司「興師問罪」，也曾一氣之下拿名牌包撒氣，但一旦意識到理虧，碰上一心護女的吳玉蘭（嶽紅 飾），張善亞也願意低頭。

朱大力（趙君 飾）則是最難搞的那類「嚴父」，立規矩、擺架子，為的是給兒子「樹立威信」，鬥爭經驗極其豐富，然而一面對孫女，朱大力也立刻偃旗息鼓，回歸「暖心爺爺」人設。

吳玉蘭和顧得茂（霍青 飾）的階層更高一級，無論是住房條件還是吃穿用度都更為講究，對唯一的女兒顧茉莉呵護有加，視其為掌上明珠，盡力滿足一切需求。面對親家責難，他們堅決給女兒撐腰到底；聽到顧茉莉突如其來的離婚消息，他們驚訝之餘也立即表示支持女兒的決定。

不過，過多的干涉仍然是橫亙在母女間的一道高牆，父母能否真的「放手」，為人子女又何時「獨立」，是目前劇情的重要看點。

總之，無論是秉持舊觀念的婆家，還是思想開放、出手大方的娘家，自始至終，《小日子》裡還沒出現過一個絕對的壞人，有的只是為兒女操碎心但不得其法的普通父母，以及明明已經被工作折磨的團團轉，卻還未脫離父母羽翼的「窩囊」小夫妻。

可以想像，這些因誤解而糾纏在一起的小問題和小矛盾，之後都可以用愛和理解一併解決。

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東方衛視為都市題材拓展出更多可能

作為2024年東方衛視播出的首部都市倫理劇，《小日子》溫情、幽默的外衣下包裹著現實主義的內核，以大量貼近現實的細節建構了當代年輕人的家庭生活。

劇集對當今1.5倍速的都市生活、三代同堂所產生的現實問題、媽寶男、媽寶女的個人成長側寫，都有與時俱進的表達方式和新穎獨特的展現角度，是都市倫理劇的一次全新突破。

今年Q1，東方衛視在現實題材版塊持續發力，所播出的作品都十分契合東方衛視「都市氣質、品質至上、新鮮多元」的定位。

年初，由王家衛執導、監製，胡歌、馬伊琍、唐嫣等主演的《繁花》在東方衛視取得亮眼成績，該劇播出期間不僅包攬各大平臺熱搜榜，帶動滬語劇的復興，還在短短數周內，掀起一波上海文旅消費的小高潮。

緊接著，2024年Q1在東方衛視播出的懸疑劇《塵封十三載》、都市劇《在暴雪時分》和年代劇《南來北往》也都成績突出，兼具熱度與口碑，收穫了不同年齡段的受眾青睞。

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不僅如此，根據廣電總局中國視聽大資料（CVB），東方衛視自2020年到2023年，已連續四年在中國視聽大資料黃金時段省級衛視中收視排名第一。

今年Q1季度截至3月17日，東方劇場以平均收視0.464繼續領跑省級衛視黃金劇場，自CVB統計以來，東方劇場收視冠軍無一旁落。其中近期東方劇場播出的《小日子》剛開播收視即沖頂，以平均收視0.587，平均收視份額2.089，位居省級衛視黃金劇場Q1收視第一，東方衛視《南來北往》以平均收視份額2.059位居次席，東方劇場包攬黃金劇場收視前二。年度開年大戲《繁花》以平均收視0.437，平均收視份額1.526，排名同時期第一位，並與央視八套、江蘇衛視共同形成傳播合力，《繁花》綜合收視超2.44。

去年年末，在東方衛視釋出的2024大劇片單中，17部新劇從類型風格到主題內核，從製作班底到主創陣容，無一不體現著東方衛視與時代共情、與觀眾共鳴的選劇購劇眼光。

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由劉亦菲、佟大為等主演的《玫瑰故事》以獨特的情感體驗和充滿女性力量的成長史，譜寫著當代都市女性的精彩人生，全明星陣容惹人期待；譚卓、高葉主演的《橙色光芒》，聚焦「中女」職場故事；童瑤、張新成主演的《微暗之火》，以獨樹一幟的風格關注著女性成長。這幾部東方衛視重磅推出的都市劇，將為都市題材拓展出更多的話題空間。

圍繞刑偵、公安、檢察、司法等專業領域和公職人員而創作的現實題材劇，也是東方衛視的發力重點。如，孫儷、羅晉在《安家》後再次聯手上演刑偵故事《烏雲之上》，引發廣泛期待；郭京飛、陳數主演的《小站警事》，聚焦駐站員警的故事；《真心英雄》使用單元劇的形式，書寫了公安、檢察、法院、司法、國安五大政法單位中8位元英雄模範人物。

此外，東方衛視還儲備了戰爭題材電視劇《上甘嶺》，諜戰劇《哈爾濱一九四四》、《孤舟》、《孤戰》，以及《慶餘年2》、《大奉打更人》等頭部古裝大劇，將為觀眾帶來品質與燃情兼具的視聽盛宴。

《繁花》給2024年的東方衛視開了個好頭，《小日子》繼續為東方衛視的都市劇廠牌打好基礎。期待後面三個季度，也同樣「一路繁花似錦」。

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