6部2024年高熱度陸劇推薦：我們的翻譯官、亦舞之城、在暴雪時分…

2023年有不少陸劇播出後，在台灣也掀起了不少的討論，像是《偷偷藏不住》、《去有風的地方》、《長相思》、《雲之羽》等劇，都獲得不少觀眾們的好評，甚至還有粉絲敲碗想趕快看到心愛的演員能趕快推出新作品！



相信今年大家也一定很期待2024會有哪些陸劇上檔，編輯整理了6部2024即將播出但還沒播就已經累積高討論度的陸劇，趕快來看看有沒有你期待的那部作品吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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2024高熱度陸劇1.《請和這樣的我戀愛吧》

主演：胡一天、梁潔、代旭、孫嘉靈、劉暢

播出平台：iQIYI國際版APP、iQ.com

此部作品是都市情感劇，劇情描述自律又勤勞的雜誌主編葉晗（胡一天 飾），在機緣巧合下幫笨拙可愛的體育老師李瀟瀟（梁潔 飾）化解各種尷尬危機，但他卻因為過去的遭遇，難以跨出愛的步伐。而熱情的雜誌出版人徐嘉成（代旭 飾），遇見曾經的模特兒一姐童伊雯（孫嘉靈 飾），兩人在愛情、事業的追求裡，不停的尋找平衡點。

他們四人之間的關係，因為瀟瀟暗戀嘉成的緣故，整個變得很複雜且充滿考驗，在經歷各種事情後，葉晗守護着瀟瀟的暗戀與脆弱，瀟瀟則是治癒了葉晗情感上的創傷，而嘉成與伊雯經過種種考驗，最後會不會修成正果，就只能等待播出之後才能一探究竟。

2024高熱度陸劇2.《開畫！少女漫》

主演：沈月、王敬軒、趙弈欽、曾可妮

播出平台：愛奇藝國際站、iQIYI APP



劇情講述一位大二數學系低調又神秘的學霸「葉崎」（王敬軒 飾），有著不為人知的特殊身份——職業少女漫畫家。他原本的夢想是成為一名熱血少年漫畫家，不過在陰錯陽差之下，就這樣走上了少女漫畫的路，基於對漫畫的熱愛，他下定決心要把自己的夢想進行到底！

而劇中暗戀葉崎的女孩左千黛（沈月 飾）在表白失敗之後，收到了葉崎送的簽名，葉崎還要左千黛擔任他的塗黑助手，女孩就這樣被當成粉絲，並進入了葉崎的漫畫團隊裡。後來左千黛也在團隊裡認識了一群奇葩的夥伴，大家一同朝著夢想花式前行，在面對各種未知的挑戰，團隊成員們經歷了迷茫與爭吵，最終磨合成一支凝聚力超強的團隊，大家就這樣在一間小小的工作室裡，展開一場關於青春、友誼和夢想的故事。

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2024高熱度陸劇3.《亦舞之城》

主演：鍾漢良、秦嵐

播出平台：優酷全網獨播



劇情講述一位芭蕾舞藝術家譚思婷（秦嵐 飾）在國際上闖出一番成就，有著很高的聲望，不過她決定歸國執教，最大的心願是把自己的芭蕾舞技傳授出去，讓更多孩子有機會接觸、了解藝術，發掘更多可塑之才，讓有夢想的她們可以走向世界舞台。

而在機緣巧合下，譚思婷與前夫馮睿（鍾漢良 飾）再度重逢，兩人的內心再度掀起一波波的漣漪，馮睿被譚思婷追求夢想、熱愛藝術，以及她那始終如一的情感給感動！最後，馮睿決定放下心結，再一次勇敢追愛。

2024高熱度陸劇4.《愛情有煙火》

主演：檀健次、王楚然

播出平台：騰訊



劇情講述女主角錢菲（王楚然 飾）是一位投行小職員，她多年來省吃儉用，好不容易跟男友汪若海（張昊唯 飾）一起貸款買下房子，沒想到交屋在即，錢菲卻突然面臨分手與裁員的情況，無奈之下只好找租客一起分擔她的房貸壓力。而投行精英李亦非（檀健次 飾）跟女友在經濟狀況不好的情況下，一起住進了錢菲的家，不過因為女友受不了過沒錢的生活，不久後兩人也分手。

錢菲和李亦非雖然在生活理念、習慣等方面都迥然不同，但住在同個屋簷下，加上兩人共同入駐杉立方項目組，兩人之間的關係漸漸拉近。在日常相處中，李亦非拓展了錢菲的眼界，而錢菲也將生活的煙火氣息帶入李亦非的世界，有著完全不同人生觀和愛情觀的兩人，有了越來越多的交集點，兩人也決定要攜手一起朝人生路上的下一段風景前進。

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2024高熱度陸劇5.《我們的翻譯官》

主演：宋茜、陳星旭

播出平台：湖南衛視、芒果TV



劇情講述「翻譯界魔女」林西（宋茜 飾）與前男友肖一成（陳星旭 飾）再度重逢的故事。林西在8年前，為了完成媽媽未完成的職業夢想，忍痛與肖一成分手，成為聯合國專業翻譯。過了8年之後，林西成了公司最年輕的首席口譯專家與「績效女王」，而肖一成也成為另一家公司的首席技術官，剛好正是林西的「甲方和潛在客戶」。

兩人在工作與日常相處之下，過往熾熱的情感再度被點燃，肖一成漸漸發現林西當初與自己分手的原因，也看見林西為了追求夢想有多努力，他便選擇成為她追夢路上的堅強後盾。兩人從隔閡誤解的狀態，到後來相互理解並一起實現夢想，成就彼此的人生。

2024高熱度陸劇6.《在暴雪時分》

主演：吳磊、趙今麥

播出平台：騰訊



昔日職業司諾克（一種落袋式撞球運動）選手林亦揚（吳磊 飾）與當紅九球選手殷果（趙今麥 飾）在一場十年難得一遇的暴雪之夜中相遇。在殷果的表弟幫忙助攻下，兩人漸漸變得熟識，殷果也了解到林亦揚的往事，得知他曾是轟動一時的司諾克天才，在某次比賽中因爲對裁判的判罰有異議，衝撞裁判而遭禁賽，他不服判決便直接宣佈退役，離開自己引以為傲的運動。

直到殷果的出現，讓林亦揚的人生有了轉變，林亦揚除了努力追求殷果之外，還在殷果的帶動下，重拾了他最初的夢想，再度重返賽場，最後二人一起為職業枱球貢獻力量！

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