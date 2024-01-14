繁花劇評｜王家衛首套陸劇4件事　回歸創作劇集走上藝術生涯巔峰

新年的一件文娛大事是，《繁花》來了，紅了，爆了。《繁花》的火爆不能說事先沒有徵兆，但在顯露真容前各方更多的還是疑惑。電影導演拍電視劇行嗎？王家衛的非線性敘事還好使嗎？小說裡碎片化的講述能串成完整有力的故事嗎？會不會繡花枕頭一包草？會不會人在上海心在港？



騰訊視頻的會員觀看已至尾聲，東方衛視的滬語版推進正酣。上述所有的疑雲都被廓清了，所有的擔心都被證明是杞人憂天了。

《繁花》是內地和香港優質影視資源的一次成功融合，東方衛視和滬語版《繁花》是一次珠聯璧合的同頻共振。

關於《繁花》的讚美和探秘已滿坑滿谷。這裡從一個早早入坑、蓋戳的觀眾視角說說，《繁花》為什麼行，滬語版《繁花》為什麼是孤品中的孤品。

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01

拿《繁花》跟《小時代》作比，是天大的笑話。說王家衛不會講故事，是天大的誤會。

王家衛本就是編劇起家。他出身於最講究戲劇衝突的TVB的編劇訓練班，他在成為導演之前至少有五年的職業編劇生涯。在極其市場化的香港電影行業中，不會講故事的編劇是沒有生存空間的，從《彩雲曲》到《最後勝利》到《猛鬼差館》，他日漸變得弓馬嫺熟。

王家衛自編自導的第一部電影《旺角卡門》，依然是敘事跌宕、結構緊湊的劇情片。他是在聲譽鵲起後和不斷探索中，走上了風格化的藝術片之路。他在差異化追求的道路上不斷精進技藝，最終成為香港電影的一面旗幟。

電影是短篇，情緒驅動碎片就夠了。電視劇是長篇，必須有完整的故事和豐富的細節。王家衛對這一點心知肚明，所以《繁花》沒有斷頭故事，沒有以虛代實，也沒有走形式大於內容的路線。

王家衛有著清醒的文體意識，而幫助他實現電視劇的完成度的，是編劇秦雯。雖然坊間的報導和評論提及編劇不多，但熟悉電視劇創作的人都知道，一部30集的電視劇是以編劇的勞作為基石的。

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秦雯是科班出身的成熟編劇，之前的電視劇代表作有《我們無處安放的請春》、《辣媽正傳》、《我的前半生》、《流金歲月》。她長於原創，也精於改編。從小說《繁花》到同名電視劇，秦雯取捨原作的眼力、架構故事的能力、打造細節的功力，處處可見。

好編劇加懂編劇的好導演，劇作就有了保障。而劇本變成影像的過程中，王家衛自然是起了決定性的作用。與其說是拍了30集電視劇，不如說是拍了10部電影。

王家衛真的把他如夢似幻的影像風格、嵌套拼圖的敘事藝術、迷離曖昧的情感交互、煽情而不濫情的插曲和配樂，全部用到了這部作品中。

可以說，秦雯的劇本+王家衛的視聽，構成了中國電視劇中從未有過的藝術孤本。甚至也可以說，王家衛之前的電影全部在為這部劇做準備，一個電影導演在電視劇創作中走上了個人藝術生涯的巔峰。

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02

「獨立女性」是這幾年中國劇創作中的高頻詞，也是劇宣文案中經常使用的話術。

但嚴格說來，貼有這個標籤的大多數女性形象是口號式的、迎合向的、罔顧人物弧光的假貨。《繁花》沒有打這個牌，只是按照中國劇的傳統手藝，理順心理動因，完善成長曲線，打造了兩個真正獨立女性——汪小姐（唐嫣 飾）和玲子（馬伊琍 飾）。

汪小姐剛出場時是大小姐做派，做事風風火火，講話要占上風，拒腐蝕、永不沾。後來又暴露了「戀愛腦」，長途驅車救寶總（胡歌 飾），真情道白願意陪他走天涯。然而寶總這傢伙，做生意「不響」，面對表白也「不響」。儘管是處處周到的護花使者，但拖泥帶水不接招。

於是，汪小姐在單位受挫、下放基層鍛煉的過程中，生而為「碼頭」終不可自棄的那一面覺醒了，義無反顧走上「虹口小汪」獨闖江湖之路。這一變，何其刻骨銘心，何其勇猛豪邁。

玲子剛出場時是「討債鬼」，經營的「夜東京」不怎麼賺錢，但總是從寶總身上得進項。汪小姐是富貴牡丹花，她是風塵野玫瑰。平日裡做生意外戰外行，內戰內行。有時候也頂得上去，作戲搞定「大王蛇」。奈何玲子也是情癡，嘴上不說，用行動守望寶總的歸期。

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汪小姐落難的同時，玲子也看清了等待的無望。於是，因人成事的偽老闆娘，痛定思痛變身靠本事吃飯的真老闆娘，上演一段「敲掉」往事，開創新局的傳奇。這一變，何其明朗透徹，何其落子無悔。

電視劇是作者和一切社會關係的總和，好的人物就是能夠實現自洽和他洽。根據東方衛視的播出進度，汪小姐和玲子的漂亮軌跡已經劃出來，而李李（辛芷蕾 飾）和寶總的內心世界還在建構中。

我們已清晰地感知到，劇中薈萃了從小菜鳥到老法師，從投機客到實業家，從多情種到專情派，等等形形色色的活人，出沒在黃河路和進賢路的熙熙攘攘中。

03

《繁花》不只是寫了癡男怨女，也不只是寫了心靈成長，它還寫了商場如戰場，寫了一個時代的昂揚與落寞，悸動與奮鬥。

王家衛會講故事，也懂經濟。知資本，也懂市井。來自杭州的湖西針織廠廠長范新華（董勇 飾），以「外憨內奸」的姿態闖蕩上海灘。他和寶總、魏總（鄭愷 飾）的幾番拉扯，是服裝貿易戰的小試牛刀。

黃河路上爆發搶客大戰，以金美林老闆娘（范湉湉 飾）為首的老闆娘聯盟，要置至真園老闆娘李李於死地。一場明挖廚師，暗斷貨源的阻擊戰開始了。寶總和爺叔（游本昌 飾）見招拆招，一一化解。一條街上開飯館，是帶有零和遊戲性質的。這場你死我活的鬥爭，真正體現出了王家衛張弛有致、三翻四抖的敘事藝術。

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寶總的生意從來兵分兩路。一路貿易領域，一路資本市場。實業有實業的打法，資本有資本的邏輯。實業主體之間的博弈和拼殺，前半程表現得淋漓盡致。而後半程主要是股票市場的較量，這實際上是進入了香港影視人的另一個舒適區。

這才叫商戰如諜戰，這才叫螳螂捕蟬，黃雀在後，這才叫強中自有強中手，這才叫小勝靠智，大勝靠德，這才叫出來混，早晚要還的，這才叫樂極生悲，極致反轉...

《繁花》的連番商戰戲，給觀眾以巨大的審美滿足，也見證了上世紀九十年代上海的踔厲奮發，風光無限。

那是滬深股市草創的年代，股指在1000點左右震盪。那是市場經濟剛剛確立的年代，市場配置資源帶來無限想像空間。那是人均GDP0.23萬元的年代，30年後這一數字將達到8.57萬元。那是上海灘遍地機會的年代，各路英雄會獵於方興未艾的市場中。

範總靠狡黠立足，寶總靠「做數學題賺錢」，李李靠資訊差致富，玲子靠手藝吃飯，汪小姐靠堅強的意志打開局面。在那樣一個風帆盡舉的時代，認真做事的人都能吃到紅利，都在擘畫理想的彼岸。

這一幅時代風情畫氣象萬千，這一段百轉千回的交響曲餘音繞梁。

04

《繁花》有普通話和滬語兩個版本。第一遍，我看的是普通話版。第二遍，我啟動了滬語版觀看。

東方衛視正在播的是滬語版。只有滬語版能夠盡顯《繁花》的全部風情和韻味。因為，語言和表情是不可分割的整體表達。上海人說上海話才最放鬆，最盡興，最見潛臺詞和真性情。上海人說普通話，給出的是普適版，但不是專屬版。

《繁花》拍攝時，上海籍演員胡歌、唐嫣、馬伊琍他們都用滬語。而來自杭州的小老闆范總，操的是演員董勇融合了長三角方言的自創語系。範總的率先出圈，與這套獨特的臺詞系統分不開。而主角團們之間的細膩溝通，也非滬語版不能全然到位。

根據總局發佈的中國視聽大資料，東方衛視在2023年繼續領跑黃金檔電視劇的收視率。在劇集單頻道播出的全年收視前十名中，東方衛視播的劇碼佔據了6席。東方衛視播出的《無間》，是去年省級衛視黃金檔劇碼中唯一的收視破1的劇碼。

多年以來，東方衛視都是省級衛視中的電視劇第一播出平臺。今年一開年，他們又以滬語版《繁花》服務觀眾，再次獲得了收視和風評的雙豐收。

每一個爆款劇都具備一定的長尾效應，去年的《狂飆》如此，今年的《繁花》也是如此。騰訊視頻和東方衛視的播出形成了層波疊浪的協同效應，《繁花》正在向更深更廣的觀眾群滲透。

現在，滬語版《繁花》可以安排上了。

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