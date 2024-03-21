與鳳行｜這一幕竟藏《楚喬傳》彩蛋？呼應爛尾結局撈起林更新

趙麗穎和林更新自2017年的《楚喬傳》後再度合作，出演古裝愛情電視劇《與鳳行》自官宣了主演，到後來的拍攝殺青，如今大家終於等來了《與鳳行》的首播！



早在《與鳳行》開播前，林更新就已經提前給大家預告，雖然《與鳳行》和《楚喬傳》是兩個完全不同的故事，但導演還是用了一些巧妙的心思，把「星玥CP」的一些細節，稍加修飾放進《與鳳行》的劇情裡，彌補之前兩人在《楚喬傳》裡的遺憾！

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隨著《與鳳行》的開播，大家終於看到了之前林更新口中所說的「巧思」！在《與鳳行》裡，林更新飾演世間最後一位太古真神行止，在人間遊歷時偶遇逃婚的沈璃。行止一眼就看穿了沈璃的身份，而他則偽裝成平民百姓和沈璃相處，日常相處中鬧出了不少笑話和溫馨時刻。

在《楚喬傳》的結局裡，宇文玥為了救楚喬跌進冰湖生死不明，最後畫面定格在楚喬跳進冰湖裡救他卻被對方推上湖面，當年這一幕還被不少網友痛批爛尾！而今在《與鳳行》裡，宇文玥終於從冰湖裡被「撈」出來了！為了讓沈璃變鳳凰，他故意落水等她來就，而沈璃最後的確把他撈上來了，但別的女主水下救男主都是親親渡氣，但女霸王沈璃「撈」行止，卻是直接抓住頭髮往上扯，這完全不跟套路走的劇情讓不少還沉浸在「宇文玥終於被撈上來」的情緒下，哭死的下一秒被笑死！

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除了「撈宇文玥」的梗之外，林更新在微博更新動態宣傳新劇時，回應了六年前他在《楚喬傳》大結局時的感慨：

#楚喬傳# 終要和你說，不知是再見還是永別

#與鳳行# 終要和你說，是再見不是永別

——是再見，不是永別！



六年前的楚喬和宇文玥，六年後的行止和沈璃——宇文玥和行止，這是什麼神仙聯動啊！希望這一次，星月的遺憾能少一點了，別再刀大家了！

在《楚喬傳》的結局被不少網友痛批爛尾。（《楚喬傳》劇照）

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