花間令｜鞠婧禕鄭合惠子爆發C位爭奪戰「她」被定型觀眾睇到厭

【花間令】由劉學義、鞠婧禕主演的陸劇《花間令》，開播就精彩不斷，短短不到兩日就破站內熱度10000！「換臉替嫁」劇情刺激緊湊，曾因《芸汐傳》成名的鞠婧禕，更是以「病嬌惡女」的角色登場，突破過往的角色、「一人分飾兩角」驚豔觀眾，但卻與友情演出僅僅兩集的鄭合惠子，爆發C位爭議，男主角的熱搜CP是女配，被嘲女主角該換人！



【圖輯】鞠婧禕鄭合惠子爆發C位爭奪戰？點圖放大看事件懶人包👇👇👇

+ 7

鞠婧禕「一人分飾兩角」演技博讚賞，病嬌惡女太吸睛！

陸劇《花間令》女主角鞠婧禕此次挑戰「一人分飾兩角」，初登場是「病嬌惡女」上官芷，是京城首富疼愛的妹妹，從小癡愛男主潘樾幾近病態，不惜換臉殺人，鞠婧禕一身紅衣加妖嬈身姿，一抹詭異的媚笑很滲人，與以往所飾演的角色截然不同，各種瘋狂行徑詮釋的十分帶勁，演技有感的提升，開播就博得觀眾好評。

鞠婧禕《芸汐傳》成名，過往作品人設雷同、褒貶參半！

陸劇《花間令》女主角鞠婧禕，曾以《芸汐傳》成名，後續作品以古裝劇居多，人氣作品有《如意芳霏》、《嘉南傳》，角色有不信命運的醫女、心靈手巧的珠寶巧匠、天賦異稟的兵器神匠，雖劇情人氣可圈可點，但人設、妝容太過雷同，讓觀眾彈性疲乏，評價褒貶參半；《花間令》開場以惡女登場，成功打破桎梏，突破過往雷同的角色博得好評，但也僅僅兩集之後，換回變臉後的楊彩薇，以往角色的形象又回來，讓觀眾不勝唏噓。

【相關圖輯】花間令｜劇情+演員介紹+人物關係圖 鞠婧禕劉學義矇眼吻成亮點（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 28

鄭合惠子僅演兩集演技出圈，霸氣回應不要捧一踩一！

陸劇《花間令》女主角楊彩薇生世坎坷，本為官家千金，幼時家逢變故、父母遇害，未婚夫家厭棄，流落禾陽被縣衙仵作收養，最後為了養癡呆的師父，成為人人避之唯恐不及的背屍人；楊彩薇換臉前由鄭合惠子飾演，在陰森的墓地登場，讓人不寒而慄，但菩薩心腸的她，會驗屍有正義感，鄭合惠子演繹生動，演出兩集就得到觀眾好評，甚至認為鄭合惠子與劉學義的CP更搭，女主角應該換人，卻也被嘲友情演出但戲份太多，為此鄭合惠子發表聲明「別搞女演員對立，反對捧一踩一」，多謝大家關注《花間令》。

【相關圖輯】2024年3月陸劇推薦：文詠珊《藏海花》鞠婧禕劉學義《花間令》…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 20

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：《梟起青壤》迪麗熱巴、陳星旭主演｜開機！雙Ａ組合不容易，「男主人選」曾跟他PK過！？】