與鳳行、花間令、烈焰掀古偶劇熱潮　收視佳卻未贏口碑各有原因

3月中旬，愛優騰芒四大平臺的三部古偶劇先後上架。「趙麗穎+仙俠劇」的號召力，「鞠婧禕+瘋癲反派」的新鮮感，以及港漫大男主IP的獨特性，讓《與鳳行》、《花間令》、《烈焰》三部劇牢牢佔據熱度榜前三。



資料方面，最先於3月13日在愛奇藝上架的《烈焰》，上架第二天，燈塔正片播放量達2197.9萬，僅次於排名第一的現偶劇《別對我動心》；上架第三天，愛奇藝熱度破8500，沖上燈塔榜首，排在童瑤、陳曉主演的上星劇《小日子》之上，是第11周貓眼全網劇集集均有效播放周榜冠軍。

但《烈焰》的第一名成績僅短暫維持。優酷獨播的《花間令》上架第二天，以4007.1萬正片播放量躍居第一，緊接著是站內熱度破10000，喜提「優酷2024開年最快破萬劇集」。《花間令》成為3月沖出來的「黑馬」。

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前兩集鞠婧禕的瘋批反派角色小範圍出圈，並被網民認為是「最適合鞠婧禕」的角色類型，打破了千篇一律的鞠婧禕式的精緻古風美女造型。「反派女二」似乎總能挖掘出「倔強小白花」的另一面。

但《花間令》與《烈焰》走勢相似。真正的「大女主」劇《與鳳行》的到來，使《花間令》的第一名也僅維持了短短四天。

3月18日，由趙麗穎、林更新主演的《與鳳行》登陸湖南衛視金鷹獨播劇場，並於騰訊視頻、芒果TV雙平臺開播，第二天熱度破30000，創騰訊視頻最快進爆款俱樂部劇集紀錄。

由此，趙麗穎成為首位在愛奇藝、優酷、騰訊視頻三平臺均有資料大爆劇集的演員。

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同時，《與鳳行》上架第二天，燈塔9069.8萬的正片播放量斷層第一，力壓4406.3萬正片播放量的《花間令》，被雲合認證為「上架首日正片有效播放量破近三年最高紀錄」。各平臺衍生話題一時間也呈爆發式增長。

《與鳳行》的高熱度要分兩部分說。首先是這部劇的固定受眾裡，除了趙麗穎鐵杆劇迷之外，很大一部分來自於趙麗穎和林更新首次搭檔《楚喬傳》時的CP粉。此次二搭，圓上了「星玥CP」的遺憾。

在2017年播出的《楚喬傳》的開放式結局裡，林更新飾演的宇文玥為救女主墜入冰湖，生死未蔔，令劇迷「意難平」了許多年。本以為《楚喬傳2》遲遲不來，玥公子就永遠也「撈不上來」了，但《與鳳行》開篇特意設計了趙麗穎水下救林更新的劇情，也算是隔空彌補了遺憾。只能說，這一波CP粉贏麻了。

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另一方面，是龐大的仙俠劇基本盤和趙麗穎作為85花TOP的強大號召力。時隔四年，趙麗穎演遍主旋律、懸疑、鄉村、創業劇之後，再回歸古偶懷抱，觀眾依然鼎力支持。此時，演技和人氣都成了實力的一部分。

口碑方面，三部劇的表現都屬於喜憂參半，目前豆瓣均未開分。除了粉黑大戰的一星和五星外，大量兩星、三星也代表了不少「群眾的聲音」。相比嗑糖目的明確的原生粉絲們，在仙俠劇粉和大眾層面，《與鳳行》的表現得不如預期。

其一，劇情框架與人物設計上努力，但缺乏驚喜。靈界碧蒼王沈璃（趙麗穎 飾）開篇戰鬥場面宏大，能看出經費在燃燒，但女戰神設定並不新鮮，女A形象也貫穿趙麗穎後期的古偶劇中。

而為了呈現炫酷的高燃大場面，沈璃「逃婚」配上嗩呐配樂，甚至拍出了「孫悟空大鬧天宮」既視感。

林更新飾演下凡體驗生活的最後一位上古神行止，主打收斂實力的柔弱男O，擅長謀略、占卜和下廚，與「大老粗」的戰神女主形成互補，經常需要被「美救英雄」。人設沒問題，帥也是帥的，只是仙和弱的特質，多少與林更新如今的形象有些出入。

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其二，男女主劇情喜感有餘，張力不足。《與鳳行》前六集，男女主「田園生活」式的互動足夠舒適，對視定格、霸道表白也有些小浪漫，但由於劇集整體缺少核心的戲劇推動力，主角人物關係建立得過於草率，嗑糖嗑得有點勉強。

《與鳳行》前期主演噱頭和情懷拉滿，數據的「狂飆」不負眾望。但擺在《與鳳行》面前的問題也很明顯，那就是如何用足夠吸引人的劇情留住觀眾。目前「喜」有了，「虐」還欠缺，仙俠劇的「大殺招」還未出。總之，期待接下來的《與鳳行》能有更強有力的故事推動力和角色延展空間。

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而《花間令》的好評集中在前兩集，重生文學、替身文學、惡女人設是該劇前期的「核心看點」，也是令人「上頭」的創新所在。友情客串的鄭合惠子被贊演技、CP感強，也帶觀眾進入劇情。但兩集過後，鄭合惠子下線，回歸原本路徑的鞠婧禕開始走回老路，小表情多、妝造出戲、演戲流於表面等等問題依舊存在，劇集評價也開始急轉直下。

有網民辣評《花間令》第二集過後，「堅韌的楊采薇死了，毒辣的上官芷也死了，活下來的是鞠婧禕。」「不懂這個換臉的意義。不換女主就這麼演下去，倆人沒准都能突破。」

而相比《與鳳行》和《花間令》明顯的女頻基因，任嘉倫主演的《烈焰》（原名《武庚紀》）就顯得尤為特殊。

劇集以香港漫畫作者鄭健和與鄧志輝創作的漫畫《封神紀》為藍本，漫改劇、男頻IP、熱血大男主是其關鍵字。製作上也能看出，盡力還原原著畫風的《烈焰》，燃燒著原始+二次元的「野性美」。

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乍看之下，玄幻題材的《烈焰》很難符合看慣了仙俠飄逸美感的中國國內觀眾審美。果不其然，首播當天，任嘉倫的厚劉海造型和何潤東的狂野「辛王」造型就因醜「出圈」了。

但《烈焰》其實沒那麼簡單。原作《封神紀》豆瓣評分高達8.8，騰訊視頻和玄機科技在2016年改編的動畫版《武庚紀》第一季也有8.1的高分，並一口氣拍到了第四季。可見其在男頻IP中具備一定的改編價值和影響力。

早年間，最出名的漫改劇，是由香港漫畫家馬榮成所著漫畫《風雲》改編的《風雲雄霸天下》。

而《烈焰》也找來「步驚雲」何潤東飾演伍賡的父親、人族的王。看慣了造型，會發現何潤東與劇集畫風相契合；嚴屹寬、米熱、徐正溪等長相有異域感的配角也都符合劇集的神話氛圍。

反而是男主角任嘉倫少了點「大男主」氣質。此前任嘉倫多在女頻劇中扮演深情男主角而人氣高漲，他的標籤是溫柔多過霸氣，與劇中一呼百應的「復仇王子」形象存在些出入。粉絲對任嘉倫的褒獎，也主要圍繞在原聲臺詞的進步上。

整體來看，《烈焰》不走傳統男頻固定套路，一板一眼還原原著，熱血畫風和主角進階部分受到男頻受眾認可，口碑還有上揚空間。

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