甄嬛傳｜果郡王李東學揭另一個結局「她飛上天」網民：幸好沒拍…

【甄嬛傳結局】大陸宮鬥劇《後宮甄嬛傳》首播至今已超過12年，仍是觀眾不斷反覆觀看、討論的作品。近日有網友挖出「果郡王」李東學過去受訪的片段，內容提到其實《甄嬛傳》還有另一版結局，讓甄嬛和果郡王的感情線算是有個圓滿的結尾。



李東學在影片中提到，另一版的結局是甄嬛熟睡時，夢到了年輕時的果郡王，「然後甄嬛就對允禮（果郡王）說『允禮，你知道嗎？其實我一直都在想你，我一直都想和你回到凌雲峰去』，然後呢，允禮就特別溫暖地對甄嬛說『嬛兒，其實我一直都在你的身邊，從來沒有離去』。」

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緊接著，甄嬛表示要跟果郡王一起走，果郡王化成了一朵花瓣雨飄上天，「然後甄嬛就隨著允禮一起飛上了天，到最後全劇的打點鏡頭，就落在了一把笛子和一個錦囊身上。」

不過，網友對於傳說中的另一版結局，似乎不太感興趣，紛紛留言吐槽「還好沒用這個結局」、「幸好沒拍，不然跟非主流黑歷史有什麼區別」、「每次看都跳過凌雲峰的我，覺得現在這樣就挺好的」、「還是喜歡現在的結局，不然成了香妃娘娘變成蝴蝶飛走了」、「梁山伯與祝英台呢」。

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