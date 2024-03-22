大S「以後結婚老公外面養女人」一句講中自己下場　網民：預言家

藝人大S（徐熙媛）與前夫汪小菲離婚後仍有金錢糾紛，近日發文爆出男方婚內出軌、家暴等，兩人再度隔空交戰。有網友翻出她過去節目上發言，「如果你現在不買名牌，以後結婚老公也是拿去賭，或外面養女人啊」，被眾人驚嘆「預言家」。



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大S與妹妹小S（徐熙娣）1998年起主持《娛樂百分百》長達8年，節目中常有直率發言，兩人某次聊買名牌，被質疑會不會太愛慕虛榮，她直言：「因為如果你現在不買名牌，以後結婚老公也是拿去賭，或外面養女人啊」，妹妹說「我覺得妳這樣也太消極了吧！」她拍了下妹妹肩膀，再說「人生就是這樣子，你以為我現在講這些話，錄下來，10年後你看我的家庭狀況是不是這樣？」

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小S說：「你就是太喜歡詛咒自己了，搞不好你老公是個大好人啊，就一直拿卡給你刷，不刷他還會發脾氣」。大S接著說：「所以說你看，以後要不然兩條路，我賺的錢被老公賭掉，要不然就去養女人，要不然我現在大花特花，以後沒錢老公再給我錢再大花特花。就是這兩條路嘛！所以你現在不花幹嘛呢！」

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這段影片Threads瘋傳，網友回顧對話驚嘆「預言家」、「自己是自己的預言家」、「真的是人生就是這樣，不要不信邪」、「原來人生都是自己吸引來的」、「他講出來就好有說服力」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】