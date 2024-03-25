新垣結衣被傳揭發星野源出軌「結婚近3年雙方疑分居」近況曝光

日本「國民女神」新垣結衣閃婚歌手星野源將近3年，卻在去年秋天開始，在媒體圈傳出婚變分居謠言，各家日媒再度出動跟拍女神，結果發現是夫妻一起搬新家，隨後又被爆懷孕。而她與老公的新家一個月租金高達150萬日幣。



據日媒《FRIDAY》報導，新垣結衣2021年5月宣布與星野源結婚，轟動娛樂圈，最近圈內突然瘋傳「星野源出軌被抓包，她為此震怒，雙方分居且快要分手」，各家媒體得知消息後開始出動追查。

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星野源2月被直擊下班後去向，不料回家並非回到與新垣結衣一起選擇的住處，那個地點是眾多名人喜歡入住的高級大廈，而是前往一間低樓層、建築年數不久的屋子。房仲業者透露，那個住處是3LDK（3房與1客廳1餐廳1廚房），且一個月租金超過150萬日幣，是少有的物件，而且居住在此處不太會與住戶見到面，是很高級的房子。

就在以為星野源搬出原本住處，日媒記者在新家目擊新垣結衣全身包緊緊出門，長大衣遮住身材，這才驚覺並非夫妻婚變，而是一起搬到3房新豪宅。

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電視台主管向日媒透露，新垣結衣就算上綜藝節目，也從來不公開私生活，私底下很安靜過日子，與星野源閃婚婚前也是秘密戀愛。而星野源有段時間不在廣播節目談妻子，因此傳出夫妻婚姻生變，其實並非如此。

星野源最新一次聊到老婆新垣結衣，是在1月30日主持的廣播節目，提及43歲生日時，因為身體不舒服在睡覺，妻子為他準備了肉跟蛋糕。兩人婚後一開始仍分居，曾登上新聞版面，他曾在雜誌《達文西》訪問時回應，「我已經與妻子一起住了，純粹是因為想要『增加一起生活的時間』，我覺得現在要好好珍惜這個時間」。

新垣結衣婚後依舊低調，因為啤酒廣告代言已經結束，加上與星野源搬入更大空間的新家，婚變謠言瞬間逆轉，圈內開始瘋猜她計畫懷孕或是已經有喜。

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