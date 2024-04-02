楊紫5套甜寵陸劇推薦：要久久愛、親愛的熱愛的、餘生請多指教…

今年擁有5部待播陸劇的「楊紫」，除了《長相思》第二季、《國色芳華》、《承歡記》之外，2024開年馬上就先帶來一部青春戀愛劇《要久久愛》，逆齡出演高中生也完全沒有違和感，下列整理楊紫歷年「甜寵陸劇排行」，曾搭擋李現、肖戰、馬天宇等人，你最嗑哪對CP？



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「楊紫」甜寵陸劇1.《要久久愛》

《要久久愛》改編自十六的小説《十七歲你喜歡誰》，由楊紫、范丞丞、朱顏曼滋領銜主演，豆瓣尚未有評分。劇情講述黃瀛子（楊紫 飾）、蔣翼（范丞丞 飾）及一群小夥伴是青梅竹馬，感情更勝親生手足，幾人在歷經成長分離後重逢，劇中不僅涉及家庭、職場議題，更有又甜又虐的12年青春愛戀。雖然楊紫在這部劇中遭批「裝嫩」，但看著「航天六人組」的情誼還是很有青春的滋味，神還原90年代感！

「楊紫」甜寵陸劇2.《歡樂頌》

《歡樂頌》由劉濤、蔣欣、王子文、楊紫、喬欣領銜主演，在豆瓣上獲得7.5分。劇情講述5名家世背景、性格各異的女孩組成室友，面對愛情、家庭、學業、友情…..，每個人都有各自的煩惱和人生課題，有笑有淚且寫實的劇情擁有一票劇迷粉絲，甚至有望繼續拍攝更多續集，而楊紫在戲中飾演的邱瑩瑩，對愛情懷抱不切實際的想像，在第一季磕磕碰碰，直到第二季才成長，也是令人很有共鳴的角色。

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「楊紫」甜寵陸劇3.《親愛的，熱愛的》

《親愛的，熱愛的》改編自墨寶非寶的《蜜汁燉魷魚》，由楊紫、李現領銜主演，在豆瓣上獲得6.6分，劇情講述鬼才學霸佟年（楊紫 飾）對電競男神韓商言（李現 飾）一見鐘情，整部戲除了有她瘋狂「倒追」的劇情之外，也有不少電競題材，全程無虐點的「童顏CP」也是許多CP粉的經典！

「楊紫」甜寵陸劇4.《餘生，請多指教》

《餘生，請多指教》改編自柏林石匠同名小說，由楊紫、肖戰領銜主演，在豆瓣上獲得6分，劇情講述了音樂系學生林之校（楊紫 飾）因父親生病住院，而結識了主刀醫生顧魏（肖戰 飾），兩人起初並不怎麼對盤，但隨著一次次相處，兩人相互了解，更被對方在各自專業上的堅毅、努力給吸引。這部劇最好看的地方就是有很多令人怦然心動的甜場面，比如一起聽耳機、摸頭殺、煙火定情吻等。

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「楊紫」甜寵陸劇5.《我的莫格利男孩》

《我的莫格利男孩》由楊紫、馬天宇領銜主演，在豆瓣上獲得5.6分。劇情講述女老闆凌煕（楊紫飾）某天誤把在森林長大的莫格利（馬天宇 飾）帶回城市，為了工作室營運，她決定與他開啟同居生活，兩人從一開始的生活習性不同、理念不合，再到後來慢慢磨合、建立默契，整部劇也一反套路，不是霸道總裁愛上我，而是女霸總寵小奶狗！

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