命轉皇后｜劇情介紹+3大賣點　白鹿張凌赫組CP十指緊扣床上纏綿

電視劇《命轉皇后》（又名《寧安如夢》）由《雲之羽》張凌赫、《周生如故》白鹿領銜主演，故事是重生題材，女主兩世與三男愛恨糾葛的故事，參演男配有《為有暗香來》王星越、《琉璃》周峻緯，這樣的高顏值陣容讓粉絲期待值爆棚，在內地未啟播時預約量就高達740萬以上，怎知原本去年5月空降開播，卻在兩小時後又撤檔，讓粉絲捶桌哀號，還好同年11月又順利復播，當時一開播就熱搜不斷，短短一天站內熱度就直衝9000！最讓人驚喜的莫過於張凌赫、王星越顛覆過去形象的轉變！



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一、白鹿張凌赫吻戲超慾，「真人CP」就是香！

電視劇《命轉皇后》改編自時鏡的小說《坤寧》，是一部大女主「重生」劇，狠毒貴女姜雪寧（白鹿 飾）為了當上皇后，騙了三個真心愛她的男人，最後前男友聯手來報仇，她自刎前懺悔，如果可以重來決不這樣做，一睜眼再回到18歲未入宮之時，展開她逆襲的人生！故事呈現一女與三男的愛情糾葛，而三男都是有身分有顏值的極品男神，有忠勇侯世子燕臨（周峻緯 飾）、酷吏張遮（王星越 飾）、太傅謝危（張凌赫 飾），尤其與謝危的愛戀最為炙熱，謝危為愛而瘋，黑化後策畫兵變，最後讓姜雪寧滿盤皆輸，兩人相繼自刎；預告中透漏謝危情不自禁吻上姜雪寧，充滿渴望的慾吻、緊扣十指的床上纏綿，白鹿與張凌赫短短幾秒的吻戲，就讓粉絲尖叫燥熱，最後網傳的「真人CP」果真沒讓大家失望。

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二、「腹黑版」張凌赫太吸睛，登場氣勢超殺！

電視劇《命轉皇后》開頭就是「兵變」，謝危聯合燕家殺進宮，而此時的謝危因為從小的怪病與愛情的背叛，變成一個腹黑瘋狂的人，咄咄逼人的氣勢，讓人不寒而慄，與當初溫溫爾雅的太子少師判若兩人；張凌赫今年在《雲之羽》、《虎鶴妖師錄》之後，再帶來挑戰自我的作品，在劇中表面上是溫柔莊重的太子少師，私底下腹黑、另有圖謀，雙面切換很帶感，尤其黑化後眼神冷酷犀利，強烈的魅力讓人沉醉，比起以前白月光的角色更讓人著迷、更有層次感，使粉絲期待角色的後續發展。

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三、危險情人王星越，竟成白鹿的白月光？！

劇中飾演姜雪寧（白鹿 飾）其中一位糾葛的人物刑部侍郎－張遮（王星越 飾），是一個愛民的好官，卻因為幫姜雪寧、說了很多錯事，最後落得入獄的下場，但姜雪寧竟在自刎之前，求謝危要用自己一命換張遮一命，張遮在第一世是姜雪寧的真愛，爭權奪利下內心唯一的白月光，讓粉絲會心一笑，王星越在《周生如故》中飾演白鹿的恐怖情人，讓觀眾心有餘悸，這次在《命轉皇后》人設180度大轉變，簡直就是來還債的，因此開播就上熱搜，可見觀眾都很期待新角色。

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：《墨雨雲間》吳謹言、王星越｜取得發行許可，她甩演技差標籤拚翻身，化身復仇大女主！】