6套成人式愛情陸劇推薦：半是蜜糖半是傷、你是我的榮耀、招惹…

最喜歡看帥哥美女親親抱抱的一定要看這篇！這次為大家介紹2024年小紅書網友推薦的「成人式愛情陸劇」，又甜又慾的每一部都讓人臉紅心跳～2020甜寵劇代表《半是蜜糖半是傷》白鹿和羅雲熙親到觀眾好害羞、2024的《你也有今天》熱度雖然不高但陳星旭、章若楠超會親，趕快把這些要躲在房間看的陸劇筆記下來吧！



【圖輯】點圖放大看「6套成人式愛情陸劇推薦」👇👇👇

+ 14

「成人式愛情」2024陸劇推薦：1.《半是蜜糖半是傷》

被封為2020甜寵劇代表的《半是蜜糖半是傷》，改編自同名小說，由白鹿、羅雲熙主演。劇情講述天生患有「重度眼淚過敏症」的江君，進入銀行公司遇見了青梅竹馬袁帥，卻被處處刁難，在這個情況下江君逐漸茁壯，兩人也解開誤會並走到了一起～這部劇除了在辦公室偷偷親，還有從走廊親到客廳再親到床上的名場面，絕對讓妳一邊看一邊摀眼睛加尖叫：「要確定可以播！」

2024「成人式愛情陸劇」推薦：2.《我，喜歡你》

喜歡趙露思的朋友們一定要看過這部！《我，喜歡你》改編自小說《終於等到你》，由林雨申、趙露思主演。劇情講述挑嘴吃貨總裁路晉，遇見了天才廚師顧勝男，從一開始兩人水火不容，後來逐漸擄獲彼此的心～雖然兩位演員相差18歲，但演起劇來卻毫無違和，尤其是兩人的吻戲引起話題，除了冬天令人心動的雪中吻、充滿佔有慾燈下吻，還有親不膩的油漆吻，實在太甜啦！

【相關圖輯】陸劇推薦｜2024年10部重磅古裝劇：狐妖小紅娘月紅篇、錦繡安寧…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 42

「成人式愛情」2024陸劇推薦：3.《招惹》

說到令人怦然心動陸短劇，一定要提到的就是《招惹》！由李沐宸、趙弈欽主演，劇情講述歌女姜罌精心設局嫁給商業大亨，意外被他兒子發現，兩人從相互為敵、警惕彼此，後來惺惺相惜並墜入愛河～劇中兩人在感情上的拉扯十分有看點，在見不得光的關係中相互救贖，尤其是夢裡的那場吻戲讓人看的臉紅心跳，喜歡短劇的絕對不能錯過這部！

2024「成人式愛情陸劇」推薦：4.《你是我的榮耀》

由楊洋、迪麗熱巴主演，劇情講述人氣女星喬晶晶與自己高中時期暗戀的學霸于途重逢，因為手機遊戲兩人的距離越來越近，最後也在一起啦～觀眾們光是看到兩人站在那裡就被他們的顏值所迷惑，更何況他們不是在對看著彼此笑，就是在親親誰受的了！看了彷彿就再談了一場戀愛，導演實在太會啦！

【相關圖輯】《慶餘年》張若昀只排第七！盤點2024年微博十大陸劇演員排行榜（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 26

2024「成人式愛情陸劇」推薦：5.《偷偷藏不住》

2023的甜寵劇天花板《偷偷藏不住》，當然不能漏掉啦！雖然尺度並沒有前面幾部大，但桑稚與段嘉許的吻戲也是甜到不行！由趙露思、陳哲遠主演，劇情講述桑稚對哥哥的大學室友段嘉許一見鍾情，長大後相互愛戀的故事。劇中兩人無論是廚房吻、沙發吻，還是抱著走去房間的場面，都看得超害羞，完全看不出來兩個人沒談過戀愛呀！

2024「成人式愛情陸劇」推薦：6.《你也有今天》

2024一定要看的就是由陳星旭、章若楠主演的《你也有今天》！劇情講述好不容易找到工作的成瑤與老闆錢恆意外展開同居生活，在工作上又被老闆處處刁難，而成瑤卻越挫越勇也讓老闆對她刮目相看，展開充滿粉紅泡泡的愛情故事。兩人在帳篷裡躺在地上、抱在一起親的場面甜到爆炸，陳星旭也喜歡寵溺的用指節觸碰章若楠，好心動啊！

延伸閱讀：

小S認「當初被錢沖昏頭才嫁」！曝19年婚姻真實情況：無聊到爆

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】