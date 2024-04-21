《承歡記》開播人氣超勁　盤點騰訊收視破300萬陸劇《神隱》排第2

楊紫搭檔許凱新戲《承歡記》開播就人氣爆棚！近日陸網公布騰訊平台線上觀看破300萬陸劇，有肖戰和王一博代表作《陳情令》、今年最熱播的現代劇《承歡記》、仙俠劇《神隱》毀譽參半等等，馬上一起來看看心中TOP1的陸劇有沒有上榜吧！



【圖輯】點圖放大看「盤點騰訊收視破300萬陸劇」👇👇👇

+ 14

2024騰訊線上看破300萬陸劇TOP6《承歡記》

現正熱播劇《承歡記》改編自亦舒同名小說，講述上海女孩麥承歡在母親過度干涉下決定追求自我，和同事姚志明由工作夥伴發展成戀人，逐漸重塑母女關係，自我成長。許凱在劇中和楊紫瘋狂放閃，其中在露天巴士「勾脖吻」的片段更引起話題。

2024騰訊線上看破300萬陸劇TOP5 《陳情令》

《陳情令》以五大家族為背景，講述雲夢江氏之子魏無羨與姑蘇藍氏藍忘機重逢，一同揭開往事真相。魏無羨16年前身亡，後被莫玄羽獻舍重生，與藍忘機攜手對抗邪惡，最終揭露真兇，平定江湖。這部劇一上架各大平台火遍全網，更讓主演肖戰和王一博躍升為一線男星，更累積了許多CP粉，兩人實在太閃了！

【相關圖輯】吳磊8部陸劇推薦 拍《瑯琊榜》成名《在暴雪時分》吻戲錫唔停（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 20

2024騰訊線上看破300萬陸劇TOP4 《玉骨遙》

肖戰哭到令人超心碎！奇幻題材古裝劇《玉骨遙》講述男主角時影為努力修煉，帶母后離家，沒想到母親為了守護他吞炭自盡，而他也遵從母親的遺願，努力守護天下蒼生。劇中除了肖戰的演技大噴發讓人印象深刻，與任敏師徒之間的虐戀，更是讓螢幕前的觀眾哭得一把鼻涕一把眼淚。

2024騰訊線上看破300萬陸劇TOP3 《雪中悍刀行》

《雪中悍刀行》由奪得多項大獎的同名小說改編，劇情講述男主角徐鳳年的目標為成為與父親不同的北涼王，因此對人生中的每項挑戰都正面反擊，勇於闖蕩江湖，最終成為理想中的北涼王接班人。劇情發展一改傳統快狠準的方式，導演特意將步調方面，細細刻劃每個角色的心境，張若昀和胡軍對於父子之情的詮釋更令人動容。

2024騰訊線上看破300萬陸劇TOP2《神隱》

仙俠劇《神隱》講述男主角元啟仙力被封，在意外與水凝獸阿音相識後，兩人決定一同展開重聚神魂之旅，並在其他夥伴的幫助下，一同對抗是惡勢力，守護蒼生、並肩成長。可惜後半段的劇情走向讓觀眾不買單，也有工作人員出面爆料許多趙露思與王安宇名場面遭到刪除，相當可惜。

2024騰訊線上看破300萬陸劇TOP1 《星漢燦爛·月升滄海》

古裝劇《星漢燦爛·月升滄海》，由吳磊和趙露思主演，改編自小說《星漢燦爛，幸甚至哉》。劇情講述女主角程少商寄人籬下，經歷種種艱難，與將軍凌不疑相識相愛，二人在宮中確認彼此心意，共同經歷挑戰，展開一段璀璨的愛情傳奇。整部劇劇情進展飛速，吳磊和趙露思之間相互治癒、成長的感情，更獲得大家喜愛。

延伸閱讀：

汪小菲著急求婚竟因Mandy懷孕？15年保母一句話內幕曝光，網友酸：祝永遠不要再提起前妻

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】