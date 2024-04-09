2024首季陸劇「成功上位」配角盤點《花間令》鄭合惠子演2集爆紅

一部戲，主角固然重要，但足夠出彩的配角往往不會受限於戲份和番位，生髮出自己的枝葉和靈魂。



去年因在《我的人間煙火》特別出演了「孟宴臣」而走紅圈粉的魏大勳，只是個開始。今年一季度，配角「上桌」的現象越來越多。

近期最「出圈」的友情出演，當屬在古偶劇《花間令》中只當了兩集女主的鄭合惠子。

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劇中，她飾演的「楊采薇」是家道中落但不卑不亢的雜草型女主，是面對青梅竹馬的美男子的追求仍然保持清醒獨立的女仵作，也是被惡毒女二上官芷（鞠婧禕 飾）欺淩、被迫「換臉」的無辜受害者。

短短兩集，鄭合惠子因楊采薇而意外走紅，鞠婧禕的首次惡女扮相刷新印象，為《花間令》送來了第一波流量。在B站，蒲草型女主塑造成功、鄭合惠子VS劉學義的CP、鄭合惠子演技盤點等二創視頻如雨後春筍般出現。

古偶劇迷、嗑CP愛好者和吃瓜群眾同時被點燃了熱情。

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與《花間令》情況不同，《追風者》是主角配角同時上桌。

劇中，沈圖南和魏若來從師徒一心到分道揚鑣，看得觀眾感動又虐心。不僅王陽的「叔圈天菜」魅力再度被釋放，王一博的表演也有明顯的進步。

而其他出圈角色，還有從始至終搞事不斷的「壞人團」。

張天陽飾演的林樵松、劉亭作飾演的李晟達、薑彤飾演的康少捷、陸劍民飾演的虞世清、孫大川飾演的張鳴泉，立場不一、各懷鬼胎，其精彩程度也不遜色於正派角色。

他們代表著民國時期與金融圈有著千絲萬縷聯繫的各方勢力，與正面角色的善良、弱小、頑強相對比，他們是飽含欲望、侵吞民脂民膏的「餓狼」，也是不斷逼迫主角進行自我更新、升級的推手。

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自稱「也曾有過理想和志向」的林樵松，是張天陽出演的為數不多的反派角色，也是主角魏若來的對照性角色。

魏若來生性拘束，卻在關鍵時刻敢於堅持自己，維護心中的爭議與公平；林樵松則是在一次次妥協與急功近利中迷失了自己，又或者如林樵松自己所說，他「從來就沒有什麼志向與傲骨」。大結局中，這顆生命力頑強的「毒瘤」終於下線。

這樣的角色，還自帶「純愛戰神」buff，在劇中兼任殺手和戀愛擔當，放在危機四伏的民國諜戰劇裡別有一番風味。也是在《追風者》中，觀眾看到了張天陽不同以往的多面性。

而《追風者》中出彩的新角色，還有蘭西雅飾演的牛春苗。作為金融才子魏若來的青梅竹馬，牛春苗是質樸的、生猛的、充滿生命力的，剛一出場就來了一出大嗓門熱情「熊抱」認老鄉，看得男主和觀眾一同目瞪口呆。

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緊接著又是「二十塊大洋」賣掉未婚夫、挾持林樵松救眾人、對著沈圖南「貼臉開大」等一系列彪悍行為。每一處情節、每一個動作都讓觀眾對這個戴項圈的娃娃臉小女孩刮目相看。

98年出生的蘭西雅因此也受到網友青睞，不少人驚喜發現《保你平安》、《年會不能停！》、《長月燼明》中也有她的表演。

其實類似不具備文明特徵的「彪悍女」角色，在《潛伏》、《潛行者》等諜戰劇中都曾出現過，但是牛春苗仍然在王翠平（姚晨 飾）、陶玉玲（蔣欣 飾）的基礎上，走出了一條新路。

牛春苗本身並不是男主的附屬品，也不與男主和男主的任務「共生」，而是有著自己更為獨特的思想與任務線，在情感上也並不依賴男主。雖然開口閉口都是「狗牯仔」，但風風火火的牛春苗，來去匆匆不留戀，在整體風格上與《追風者》淡化感情戲的宗旨保持一致。

同樣極具典型性的女性角色還出現在年初的年代劇《南來北往》中。

姜妍飾演的姚玉玲本質上是愛慕虛榮、對待愛情意志不堅定的反面案例，但由於角色前期被演員塑造得活靈活現，該角色被不少年輕觀眾包容和喜愛。

姚玉玲的落魄結局甚至在劇集收官之後引發了一波爭議。

不少觀眾表示，看不得昔日裡為了美省吃儉用的姚兒「不體面、邋遢」的樣子。而這一現象背後所反映的，也不簡單是某一類角色的是非對錯問題，而是在當代語境之下，不同代際人群對待人物的個性化、愛情觀和價值排序的不同理解。

除此之外，在近期熱播劇《與鳳行》中，辛雲來飾演的墨方、何與飾演的拂容君和王伊瑤飾演的金娘子等角色也都不同程度「上桌」。《追風者》中的黃秘書（宋帥 飾）、周姨（楊昆 飾）、阿文（李偉龍 飾）的命運走向也牽動著觀眾的心。

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這些2024年Q1躍入觀眾視野的配角，不限性別和戲份，正派反派兼有。

越來越多的配角出圈似乎也意味著，咖位與番位並非是萬能的，只要角色出彩，演技到位，無論是幾番，都有機會上桌。

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