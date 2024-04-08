2024年4月開播陸劇推薦：惜花芷、你比星光美麗、春色寄情人…

2024年4月開播電視劇迎來多強爭霸，胡一天再回歸古裝劇，新劇《惜花芷》搶頭香，「現男友」李現新劇《春色寄情人》搭檔周雨彤，帶來大尺度的浪漫愛情故事；還有羅雲熙、宋軼聯手的古裝愛情輕喜劇《顏心記》，來場「走心不走顏」的愛戀；以及許凱搭檔楊紫的《承歡記》、搭檔譚松韻的《你比星光美麗》也有望在4月同時播出，甚至連成毅的諜戰劇《深潛》也來角逐！４月爆款決勝關鍵是「女主」？！



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《惜花芷》

開播平台：優酷視頻

開播時間：2024.4.2

主演卡司：胡一天、張婧儀、吳澤希、盧昱曉、邊程、胡杏兒、劉佳、海一天



電視劇《惜花芷》改編自空留的同名小說，述說本只想當好千金小姐的花芷（張婧儀 飾）因為花家大樹將傾，藏拙了15年的她決定扛起風雨飄搖的家，拋頭露面甚至背棺材相逼都敢，得到不好惹的稱號，本以為自己要孤獨終老，卻不料王府世子顧晏惜（胡一天 飾）在出征前穿盔甲著身向她許終身，展開千金小姐變身巾幗英雄的愛情故事；此部由《絕代雙驕》胡一天再次回歸古裝劇，與《點燃我溫暖你》張婧儀搭檔，粉絲很期待兩人的CP感。

《又見逍遙》

開播平台：WeTV

開播時間：2024.4.2

主演卡司：何與、楊雨潼、徐好



電視劇《又見逍遙》由電玩改編，是2005年《仙一》故事再次翻拍，由新一代演員何與飾演李逍遙、楊雨潼飾演趙靈兒、徐好飾演林月如，故事述說少年英雄李逍遙，守護女媧後人趙靈兒，擊敗拜月教、拯救人間；此部再16年後再次翻拍，頂著舊版已成傳奇的壓力，讓人期待新人馬帶來的詮釋。

《承歡記》

開播平台：WeTV

開播時間：2024.4.9

主演卡司：許凱、楊紫、牛駿峯、許齡月、張耀



電視劇《承歡記》改編自亦舒的同名小説，由《要久久愛》楊紫、《愛的二八定律》許凱主演的都市情感劇，以適齡逼婚的日常事件做開頭，描繪當代母女關係的重塑，以平凡女孩麥承歡（楊紫 飾）的人生經歷，傳達獨立奮鬥的新時代女性態度，最後與志同道合的職業酒店經理人－姚志明（許凱 飾），攜手成長的溫暖故事。

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《春色寄情人》

開播平台：WeTV

開播時間：預計2024.04

主演卡司：李現、周雨彤、劉琳、方芳、吳俊霆、萬鵬



電視劇《春色寄情人》改編自舍目斯的小說《情人》，述說莊潔（周雨彤 飾）因為車禍自小身體有缺陷，結束城市的工作回鄉，遇到一個桀驁孤高的遺體整容師－陳麥冬（李現 飾），竟展開雙向治癒的愛情故事；此部以輕鬆療癒、充滿市井煙火的風格，打造不獨美男女主的群像劇，加上有口碑的主演《去有風的地方》李現、《愛情而已》周雨彤，絕對是必追名單。

《顏心記》

開播平台：愛奇藝國際站

開播時間：預計2024.04

主演卡司：羅雲熙、宋軼、陳瑤、丞磊、黃日瑩、古子成



電視劇《顏心記》是一部古裝愛情輕喜劇，述說有「臉盲症」又充滿正義感、郡王兼總捕頭的江心白（羅云熙 飾），在暗查烏香案時，結識每個月都會「變身」的熱血女遊醫顏南星（宋軼 飾），經歷共患難，領略「走心不走顏」的江湖浪漫尋愛故事；主演羅雲熙一直都在古裝圈有一定的地位，2023年《長月燼明》再次人氣大噪，搭檔有顏有演技的宋軼值得期待。

《你比星光美麗》

開播平台：WeTV

開播時間：預計2024.04

主演卡司：許凱、譚松韻、何瑞賢、高寒



電視劇《你比星光美麗》述說名牌大學、技術過硬的科技人才紀星（譚松韻飾），為了夢想辭職、自己創業，卻也很快遇到資金瓶頸，並丟失了經營7年的初戀，有幸得到見解獨特的東揚科技總裁韓廷（許凱 飾）的支持、攜手突破難關，兩人也從亦師亦友的商業夥伴，轉變為相互吸引的靈魂伴侶；「創業女強人VS投資霸總」這樣勢均力敵的愛情角逐，刺激有趣讓人期待。

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《不可告人》

開播平台：愛奇藝國際站

開播時間：預計2024.04

主演卡司：歐豪、李一桐、楊玏、張國強、胡連馨、劉奕君



電視劇《不可告人》是愛奇藝2024年迷霧劇場系列的懸疑劇，述說多年前的一次秘密行动，警方卧底遭神秘人泄露，導致即將退休的老警察任務失敗，並失蹤、生死不明，年輕的卧底警察（歐豪 飾）隱姓埋名，潛伏在犯罪集團之中，在九死一生中漸漸解開謎底；由《黑白禁區》、《膽小鬼》演技備受肯定的歐豪，與90後的實力派女演員李一桐主演，劇情卡司都值得期待。

《柳葉摘星辰》

開播平台：愛奇藝國際站

開播時間：預計2024.04

主演卡司：莊達菲、唐曉天、林楓松、程梓



電視劇《柳葉摘星辰》述說京城傳奇的神秘竊賊「柳葉賊」柳蓉（莊達菲 飾），為了報答蘇國公的養與之恩，假扮蘇國公之女代嫁入許府，尋找多年前與水患相關的帳本，與「鐵面閻王」許慕辰（唐曉天 飾）展開一段賊與官的鬥智鬥勇，最後被對方的真心感動，攜手框扶正義；男女主雙Ａ人設，女主還雙面孔互切，猶如貓與老鼠的奇妙情緣，引起觀眾好奇的味蕾、坐等開播！

《微暗之火》

開播平台：優酷

開播時間：預計2024.04

主演卡司：張新成、童瑤



電視劇《微暗之火》改編自玖月晞的小説《小南風》，述說千禧夜裡發生一個駭人聽聞的殺夫案，唯一目擊證人是一個退學回家的年輕人周洛（張新成 飾），但他為什麼正巧出現在那裡？真相在周洛與凶手南雅（童瑤 飾）的交流間變得更撲朔迷離；以殺夫案開場，被得逆反的設定引發好奇，此部也是張新成再次回歸懸疑劇之作，並與實力派演員童瑤合作、值得期待！

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《深潛》

開播平台：愛奇藝國際站

開播時間：預計2024.04

主演卡司：，成毅、穎兒、劉歡、侯夢瑤、張天陽、韓承羽、何中華



電視劇《深潛》是一部民國諜戰劇，述說在長沙會戰之前，日軍為順利佔據長沙，啟用「黑執事」計劃，男主雲弘深（成毅 飾）的父親因此被殺，為追查殺父兇手回到長沙，在無助時中共地下黨黨員幫助了他，雲弘深與愛國女青年聞夜鳴（穎兒 飾）聯手設置局中局，挖出在國軍內部潛伏的日本特工，扭轉了戰局！

2024年4月即將開播新劇，流量男神搭檔強棒女神，強強聯手蓄勢待發！還有時裝古裝懸疑劇，如雨後春筍待播，那一部會變成四月洗版話題呢？拭目以待！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：《啞舍》高偉光、梁靖康｜開機官宣！雙男主跨時空尋找古董之旅，他因傳聞倒楣被罵上熱搜？】