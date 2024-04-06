花間令｜ 6部陸劇認識最帥男配劉學義：長風渡、少年歌行、琉璃…

說到陸劇最強「配角」你會想到誰？帶來2024古裝劇《花間令》的「劉學義」常常名列萬年男配、最帥男配的名單中，此次難得擔綱主演讓粉絲超期待！



下列整理他的6部陸劇代表作，論顏值、演技，不紅真的超可惜！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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最帥男配「劉學義」1.《花間令》

《花間令》由鞠婧禕、劉學義、吳佳怡、李歌洋領銜主演，劇情講述人人討厭的楊采薇（鞠婧禕 飾）在大婚當日被殺害，死而復生的她原本懷疑自己的未婚夫潘樾（劉學義 飾）是兇手，沒想到調查的過程中發現惡勢力四大宗族，幕後之人另有其人。雖然這部劇男帥女美，劉學義終於擔綱男主角也令粉絲開心不已，但還是有不少劇迷質疑鞠婧禕的演技，擔心被拖累！

最帥男配「劉學義」2.《長風渡》

《長風渡》改編自晉江文學城作家墨書白的同名小說，由白敬亭、宋軼領銜主演，劇情講述布商之女柳玉茹（宋軼 飾）嫁給京城紈褲子弟顧九思（白敬亭 飾）後，如何在家宅爭鬥中站穩腳步、取得信任與真愛的故事。劉學義在劇中飾演狠角色「洛子商」，雖然只是配角，但光環仍然很強大，甚至有人認為顏值和演技都勝過白敬亭。

最帥男配「劉學義」3.《少年歌行》

《少年歌行》改編自周木楠同名小説，由李宏毅領銜主演，劉學義在劇中特別出演藥人「無心」，他在這部劇最令人驚豔的就是光頭造型，被網友封為「最美妖僧」。

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最帥男配「劉學義」4.《千古玦塵》

《千古玦塵》改編自星零所著古言仙戀小說《上古》，由周冬雨、許凱主演，在劇中飾演癡情的「天啟」，雖然性格乖張、玩世不恭，但為了救喜歡的上古（周冬雨 飾）而以身擋劫，雖然只是配角，卻令人印象深刻，就連成為紫月妖君的他都超有魅力！

最帥男配「劉學義」5.《琉璃》

《琉璃》改編自十四郎的小說《琉璃美人煞》。由成毅、袁冰妍、劉學義、張予曦、白澍、侯夢瑤領銜主演，劇中飾演反派角色昊辰和柏麟帝君，雖然人設很不討喜，但劇迷們還是被他天生的古裝美男顏值給圈粉！

最帥男配「劉學義」6.《天乩之白蛇傳說》

《天乩之白蛇傳說》由楊紫、任嘉倫、茅子俊、李曼、劉學義、何杜娟、傅方俊等人主演，劉學義在劇中一人分飾妖帝斬荒和天帝，雖然戲份較多的「斬荒」同樣是反派人設，但他將邪魅孤傲的演技詮釋得宜，深情的一面也完全不輸主角任嘉倫！

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