歌王2年前爆婚外情「離巢」轉行揸Uber　突然賣車自認：逃避現況…

金曲歌王Leo王在2022年時爆發婚外情，遭結婚多年的外籍老婆爆料偷吃20歲嫩妹，最終婚姻破局，事業也連帶受影響，他除了做音樂，喜歡開車的他也當起Uber司機，不過近來卻透露已經把車賣掉，專心做音樂。



Leo王早前偕音樂人rgry、國瑞、陳小律出席臺北流行音樂中心北流雲主辦的《第一屆Beats賞金獵人Beat Battle》音樂大賽，曾提及自己愛開車兜風，當被問到是否近期開Uber有激發他創作的靈感？無厘頭的他果斷說：「我已經把車賣了。」並自剖當時縱情出門透氣，多少「有點逃避現況的感覺。」

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近期離開老東家顏社的Leo王，轉為獨立製作，他勵精圖治重整步伐，創作力大發，但埋伏筆打趣說：「之前兩三年如果有人問我新的專輯計畫，我都很心虛說『就做音樂』，就說不出一個確切計劃。」但他話鋒一轉，提到兩三個禮拜前，《大嘻哈時代》PiNkChAiN紅粉鍊人晚上去找他，「突然就做完了1張專輯」，讓所有人包括黃韻玲都瞠目結舌：「就做完啦？！」Leo王表示兩人突然有很多靈感，「就有很即興的idea，然後我們就freestyle，做了很長的錄音。」

Leo王提到不僅是一般1首歌兩、三分鐘的形式，「新專輯有3首長達10分鐘的歌」，並提及「對我來說，這（新專輯）比較像一種精神，不是很多人會聽的東西」，他又誠懇以「又臭又長」譬喻，「我真的好想用這又臭又長的形式保留下來，它有它的意義，我真的好期待！」但感性後又突然幽默：「保留我們的『王品』freestyle！」讓大家都喊酷。

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