今天的她們｜佘詩曼新劇10大金句盤點「最討厭倚老賣老按資排輩」

有看過《新聞女王》的觀眾或多或少都曾被劇中佘詩曼的形象征服吧。她敢怒敢言，又有實打實業務能力做靠山，不依靠愛情的大女主形象讓人直呼：「好颯！」



最近，佘詩曼又有一部新劇開播。在這部新劇《今天的她們》中她同樣飾演一名職場女強人，除了繁忙的工作之外，對於自己的人生大事，她也是有自己一套清晰的愛情觀。不會輕易被周圍的人影響個人目標，拒絕PUA、CPU、她是真做到了！

小編也是剛開始追這部劇，發現裡面的臺詞有點意思。今天就和小編 get 劇中精華吧！

【圖輯】點圖放大看《今天的她們》十大金句👇👇👇

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1. 工作越認真用心，事業越順利；愛情則相反，越用心，感情反而變廉價了。

與其花心機在抓摸不定的感情裡，不如集中精力在工作上。至少工作是你所能控制的，而感情就順其自然，才是長勝之計。

2. 對做錯事的人心軟，就是對努力工作的人不公平。

雖然職場大部分工作以Team Work 為主，倘若一方做錯，就會引起連帶效應。但這並不意味說做錯事就能不受責罰。因為長久下來，影響團隊士氣之餘，還會讓原本做事的隊員跟著擺爛，不認真對待工作。

3. 片尾都滾完了，沒必要回味了。那些打不敗我的，終將讓我變得強大。

過去的事，輝煌也好，傷心也罷；也已失去了回味的價值。時過境遷，人只有向前向上進步，才能有突破的成績。

4. 良禽擇木而棲。跟對人才能做對事。

沒有人是一座孤島。跟到好的領導，你的視野見解，待人處事方式都會有不一樣的見識；否則你將陷入1年經驗重複使用的陷阱，技能逐漸被社會淘汰。

【圖輯】點圖放大看《今天的她們》劇照👇👇👇

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5. 人的能力本來就有高低之分。知人善用，向來是我眾多優點比較明顯的一條。如果你覺得沒有得到我百分之百的信任，原因只有一個：你技不如人。

大佬對於人才的要求比一般上司高，倘若做不成他的心腹也別灰心，你並不是不優秀，只是尚有進步的空間。一旦你達到了大佬的求才標準，你會發現你能獲得的資源與計畫也比一般人多。

6. 我最討厭倚老賣老、按資排輩，如果你連公司用人的標準都看不透，那我勸你趁早換家公司。

不少人誤以為只要年資增加，就能得到升職加薪的機會。其實，公司要求的至少多少年經驗是要看你處理專案的經驗，你解決了多大的問題，你能否獨立運營起專案的起、承、轉、合。

7. 強者為所欲為，弱者患得患失。

社會的整體運行向來由強者說了算。他們掌握著決定權，在做每項決定前都會盡可能將自身利益最大化。而弱者處於被動位置，做每項決定除了要顧及自身利益外，也需考慮一些外部因素，整日擔心這擔心那，患得患失。

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8. 別人說再多都是隔靴搔癢，關鍵是，你自己要怎麼樣。

別人賞的雞湯再香再甜，也只能起到一時止渴的作用。而要想徹底扭轉局勢就得從改變自我開始，只有知道自己想要達到的目標，才不會有三天打漁，兩天曬網的消極處事狀態。

9. 缺個肝膏湯，也沒什麼關係，不要浪費時間在不可能成功的事情上。

選擇大於努力。要選擇貼合自己優勢的賽道，並且可以在短時間內取得理想的成績。我們每個人時間有限，別浪費在無意義的事上。

10. 比起安逸，我更希望我的員工去冒險，去做行業刺客。

劇中梁清然（佘詩曼飾）對手下說的一番話讓人記憶尤新。公司請你回來是要做只狼，如果你自認是一隻兔子，我只能請你另謀高就了。職場本就不穩定，每天都會有不一樣的挑戰和 bug 等我們去拆解。而我們的工作經驗也是這樣慢慢積累起來的。

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