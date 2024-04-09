黃子佼懶人包｜藏7部未成年色情影像、疑性侵少女　多位藝人割席

藝人黃子佼去（2023）年6月遭臉書《和我一起・走在法國的365天》粉專部落客指控，自己17歲時遭對方強吻、拍裸照，後來黃子佼開臉書直播認錯，同時暴走點名大小S（徐熙媛、徐熙娣）、吳宗憲、曾國城等人事蹟，隨後還傳出試圖輕生被緊急送醫。



近日黃子佼涉嫌性侵案宣布偵查終結，卻再度爆出其硬碟藏未成年女性私密片，甚至是台版N號房「創意私房」高級會員，消息曝光後黃子佼、孟耿如也出面道歉，卻也有演藝圈藝人陸續表態抵制黃子佼。7號另一名自稱是企業家二代受害者，自爆遭黃子佼性侵得逞過程，引發網友熱議。

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黃子佼成偷拍論壇「創意私房」高級會員！本人認錯道歉：給我向前更新的機會

黃子佼去年涉嫌性侵案件，3日偵查終結，不過台北地檢署卻指出，檢警從其4TB隨身硬碟中發現女性私密片，其中有7部影片女主角尚未成年，黃子佼對此坦承是由偷拍論壇「創意私房」購得，雖涉嫌性侵案因當事人未提告、和解撤告獲不起訴處分，但北檢仍依無故持有少年性影像罪，給予緩起訴處分，除繳納新台幣120萬元，也須撰寫悔過書。

黃子佼4日於臉書發文，透露自己已向檢察官虛心認錯反省，承諾永不再犯，「該有的自省、檢討、自責，數個月以來，至今一直沒有停歇，也對周遭關切的人保證，我不會再犯。過去不可逆，未來不可知，但我知道，錯了就是錯。而不重蹈覆徹，要為明天塑一個新的我、好的我，為家人站起來照護彼此，是我的責任與方向」，最後也盼外界用力監督、相信他的決心，給他重新做人、向前更新的機會。

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黃子佼寄律師函喊告？網紅爆料：你是五十歲的禿頭小寶寶？

事後臉書《德州媽媽沒有崩潰》粉專指控有媒體收到黃子佼寄出律師函，要求限時24小時更正錯誤報導，「整篇律師函最噁心的是黃子佼不知觸法、涉案之影片僅有7部、媒體誤導導致衛道人士群起撻伐，極度無恥與荒謬，這種卸責的程度絕對不是有悔意的人」，對於黃子佼下載未成年色情片卻說不知觸法，也讓她痛批「你是五十歲的禿頭小寶寶？」

孟耿如道歉卻引戰火？網看不下去不挺了：取得來源有合法的嗎？

黃子佼妻子孟耿如則於臉書、IG發文，坦言黃子佼未成年性議題事件做錯了就該罰、該承擔、該面對，尊重司法懲處，相關審判和聲明也是由律師事務所回覆，「非常抱歉起初黃先生未了解販售者影片的取得來源，而忽略了網站背後細思極恐的犯罪問題，無論如何，影片下載及購買的行為，促使了非法網站的猖獗及造成更多女性的傷害：這部分真的錯了！真的錯了！真的錯了！」

最後孟耿如表示，這段時間一直陪伴在黃子佼身邊，每天懺悔、愧疚和抱歉都看在眼裡，未來夫妻也會投入公益幫助社會上更多人，「謝謝相信黃子佼真的悔過的人。也再次跟受到影響的人道歉，對不起。身為他的妻子和小孩的媽媽，這段婚姻是我的選擇，也是我要負起的責任，我會承擔自己所有的選擇，盡全力陪伴和付出。非常對不起造成大家的困擾」。

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孟耿如發言也引來網友質疑，「請教一下，未成年的影片取得來源有合法的嗎？」、「妳是孟耿如，妳的身份才是女人、妻子、媽媽，但請妳以孟耿如本人思考一下」、「黃子佼應該要積極就醫，而你不應該再繼續包庇他」、「妳的選擇是知名主持人黃子佼，不是看未成年影片的黃子佼，這不是妳的選擇，如果妳原先不知情妳根本不需要為他負責，但做一位母親是妳的選擇」、「該道歉的不是妳，但自己也是有女兒的人，會擔心妳女兒的未來嗎？」

藝人、主播、網紅紛紛發聲抵制！衛福部見風轉舵：兒少性剝削犯罪零容忍

後續黃子佼被挖出先前登上《百萬小學堂》與小朋友十指緊扣等片段，面對黃子佼購買未成年私密片風波，藝人林予晞、李沐、鄭宜農、隋棠、賈永婕、楊繡惠、小貞（胡盈禎）、郭彥均、焦糖哥哥、Apple（黃暐婷）、小S、主播張齡予、網紅丹妮婊姐、江老師等人也陸續發聲，其中隋棠表明「未來將不再以任何形式參與和黃子佼前輩相關的演藝工作」，衛福部保護司張秀鴛原先回應，將長期合作的黃子佼列為拒絕往來戶很兩難，事後衛福部才緊急改口對兒少性剝削犯罪零容忍，未來不再與黃子佼有任何合作，昔日合作影片全數下架，若有藝人後續發生雷同情況也會比照辦理。

企業家二代爆料17歲被黃子佼伸狼爪！賈永婕：天理難容

臉書《和我一起・走在法國的365天》粉專7號深夜曬出K小姐私訊，K小姐透露看到台灣司法判決結果，決定鼓起勇氣將自身遭遇全盤托出，K小姐說明自己是企業家二代，亮眼外表不僅讓她有眾多仰慕追求者，15歲就有星探找上門，由於對演藝圈有所憧憬，她也決定報名電視台演員訓練班，結訓後適逢高三升大一，被安排上黃子佼節目，專訪結束後，對方主動透過手機簡訊加MSN，持續對她噓寒問暖。

K小姐指稱，2006年8月黃子佼以攝影展名義，邀約前往內湖住所拍攝泳裝照，當時年僅17歲的她勉為其難答應赴約，進屋看到公仔、裝潢精緻樓中樓，以為黃子佼童心未泯放下戒心，K小姐換裝後讓黃子佼用單眼相機近距離拍攝泳裝照，未料對方不只越來越靠近，還要求換上比基尼泳衣並擺出撩人姿勢，甚至出手調整姿勢、撫摸敏感部位、要求解開上衣為藝術犧牲，K小姐照做卻被要求躺在沙發上，黃子佼跨坐其身上，K小姐拒絕仍被性侵得逞，完事後黃子佼迅速整理好衣物並催促其更衣，讓她一同搭計程車到捷運站，女方下車後便逕自前往電視台錄影。

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K小姐說明後來長達四個月患有嚴重抑鬱症，無法面對黃子佼在演藝圈任何言行，儘管後續還有其他演出機會，仍選擇離開演藝圈出國唸書、改朝新聞媒體與金融投資發展，「期間雖然在英國有相熟的外籍男友，在台灣有論及婚嫁的科技新貴，但每每與男友肌膚之親，總是無法忘卻這段遭性侵的惡夢，而充滿了障礙且難以跨越的夢魘，隨著這幾段原本有好結果的良緣都無疾而終，我不斷反省這個性侵的惡夢，到底要何時才能放過我？」

K小姐透露在事發一個月後，她把事件原委告知目前仍在媒體業服務的閨蜜，不過當時沒有提告追究，黃子佼去年遭爆料性騷擾、性侵醜聞後，她在中國出差仍懷著一念之仁，過往者已矣，直到上週看到台灣司法判決，想到4TB硬碟裡眾多被害少女，希望能藉由這次爆料亡羊補牢，「如果真的要上法庭，我想我的證人、證物絕對不會少的」，最後也盼能換來黃子佼一句認錯和誠心悔改道歉。

該篇貼文不僅引發眾人關注，藝人賈永婕表示「太可惡了天理難容」，網紅潔哥（李秉潔）則回應「感覺沒有出面爆料的人應該更多，天啊真的好噁」，《女人我最大》律師李怡貞表示，「看完這些鉅細彌遺，真的好心痛」，網友則不捨留言，「好心疼，站出來真的需要好大的勇氣」、「太可怕了！黑數果然很多！」、「看了好難過...希望她早日走出陰霾」、「為何受害者這麼卑微...看了好傷心」、「謝謝你們說出來，相信正義可能遲來但不會不來」。孟耿如臉書粉專目前也處於關閉狀態。

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