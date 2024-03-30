汪小菲向Mandy求婚成功高喊「我還是愛台灣」 內行人揭鑽戒價格
撰文：中天新聞網
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大S（徐熙媛）的前夫汪小菲28日向女友Mandy（馬筱梅）求婚成功，還曬出了送給對方的大鑽戒。
怎料如今，戒指價格卻遭網民起底，並在底下留言驚呼「張蘭要賣多少酸辣粉啊」。
點圖放大看汪小菲女友Mandy的照片：
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汪小菲於28日在微信上發文，開心告白「我還是一樣愛台灣，我更愛馬筱梅」。並附上一張照片，從畫面中可見她牽着女友的手，並宣布自己求婚成功，不僅如此Mandy的手上還戴着一顆方形鑽戒。
不過人紅是非多，有網友起底這只戒指應該有2、3卡，價格約落在人民幣70萬元至上百萬元。（點圖放大瀏覽）：
對此，有網民拿出過去資料，對比過去汪小菲贈送給大S高價鑽戒來相比。
根據過去報導，當時為2021年時，兩人感情尚未分裂，目的是為了要慶祝兩人結婚10周年，因此汪小菲特地買了10卡的鴿子蛋鑽戒當做送給大S的禮物，如今看來卻是格外諷刺。
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