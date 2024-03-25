汪小菲眼紅紅現身媽咪張蘭直播　陸網民嘲42歲巨嬰：開始賣慘了

藝人大S（徐熙媛）近日指控前夫汪小菲婚內出軌、家暴且欠錢不還；而汪小菲22日兩度暴衝到大S住家樓下，並前往警局指控女方疑濫用藥物。而他24日回到北京，突憔悴現身母親張蘭的直播中，且疑似已對前妻撤告。



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汪小菲23日身穿一件卡其色長袖上衣及同色系的棒球帽，現身張蘭的直播中，在被主持人關心近況時，他透露自己兩天都沒刮鬍子，因此被對方吐槽「略顯滄桑，辛苦辛苦」，他則回覆「特別滄桑。媽呀！頹廢了」；也有網友發現他不僅表情茫然還雙眼紅腫，疑似剛哭過。

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而汪小菲在直播中的畫面也再度被大陸網友轉發，部分網友留言：「又開始賣慘了」、「這是哭腫的？這是酗酒和縱慾過度」、「不斷絕母子關係了嗎」、「現在只有他媽媽會心疼他些」、「張蘭內心疼啊」、「現在還是43歲（實為42歲）的巨嬰」。

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