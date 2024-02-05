32歲女星離世隔日竟復活拍片自爆假死　事件峰迴路轉一原因惹公憤

一名32歲女星1月2日驚傳罹患子宮頸癌逝世，大批粉絲前往她的IG致哀，誰知道隔天她竟然「復活」，還拍片澄清自己沒死。



她也表示自己這樣做，是為了讓大家關注子宮頸癌問題，但她的做法也引起大量網民批評。

這名印度女星Poonam Pandey的Instagram，日前貼出了黑底白字貼文表示：「今早對我們來說是艱難的一天，親愛的Poonam因為罹患子宮頸癌已經逝世。」

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她的死訊也獲得了經紀人的證實，經紀人表示，Poonam勇敢與病魔對抗，但最終仍不幸離世，並強調大眾必須對這種疾病有更多瞭解，積極採取預防措施。

大批媒體也大篇幅報導Poonam的「死訊」，許多粉絲也湧入她的IG至上最後的敬意，但誰知道一切原來都是假的！

隔天，Poonam拍影片澄清自己根本沒有死，而她假裝死亡的目的，是為了讓大家關注子宮頸癌。

擁有130萬粉絲的她表示，自己確實是假死，並向大眾粉絲道歉：「我知道這很過分，但大家這不是也開始討論子宮頸癌了嗎？」她對於自己假死所獲得的「成就」，表示感到自豪。

她之後也在IG撰文向民眾道歉，她表示在2022年印度有12萬3907人患上子宮頸癌，12萬3907人死亡，也是印度中年婦女第二常見致命疾病。文中也表示Poonam的母親也一直跟這種疾病對抗，所以她非常明白預防的重要性，尤其是接種疫苗。

但她的做法引起了大量網民不滿，認為這是一種荒謬的宣傳方式，「明明有更好的方法，這種方式極度差勁」，「對於她還活著感到高興，但請有關當局逮捕她」，「可以集體舉報她嗎？」，「整個團隊都應該被送進監牢」。但也有部分網民表示這種方法確實有效提高民眾的警惕心。各位覺得這種傳揚預防疾病的方式是能夠被接受的嗎？

爆出死資訊隔天，Poonam拍影片澄清自己根本沒有死。（影片截圖）

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