26歲性感女神暴瘦到見骨「體重剩39.4kg」引粉絲心疼：太瘦了吧…

高人氣啦啦隊女神林襄，工作行程滿檔，日前連跳3場球賽，還一度暴瘦到39.4公斤，昨（21）日林襄在IG曬出工作照，只見她的腰瘦到骨頭已清晰可見，讓不少粉絲好心疼，要她多吃一點，「麻煩一天吃個6餐」。



林襄昨（21）日在IG上發文，只見她身穿著綁帶短袖上衣，以嘻哈風格出場，戴著墨鏡和黑帽，在現場唱起兄弟本色《FLY OUT》，她俏皮的說道「是嘻哈還是嘻嘻哈哈」，逗趣的貼文惹得粉絲發笑。

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不過，照片可見林襄手臂和腰都相當纖細，其中腰更是瘦到見骨，讓不少網友粉絲擔心「太瘦了吧」、「要吃多一點啊」、「拜託多吃點」、「麻煩一天吃個6餐」。

事實上林襄曾透露自己規劃今年買房，為此拼命工作，預算2千萬元（台幣、下同），希望房貸每月抓8萬到10萬，日前媒體也關心她越來越瘦，林襄則回應：「我有很認真吃飯」，透露體重其實有稍微增加。

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