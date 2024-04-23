32歲男神中學舊相出土　童年似混血兒升中卻忽然崩壞　成面青春痘

藝人柯震東因帥氣的外型加上精湛的演技，收穫不少粉絲的喜愛，在最新參演的台劇《不夠善良的我們》中表現備受大家的關注。時常在社群媒體與網友互動的他，近日突公開自小到國中、再到現在各個階段的舊照，自嘲「我國高中那段時間…是把升級的技能點數全部去點防禦了嗎？」



柯震東擁有帥氣的外表和迷人的五官，是不少人心目中的男神。頻頻在Threads網友互動的他，昨（22日）突然曬出系列舊照片，值得注意的是中學時期的他與現在的帥氣形象反差甚大。

【圖輯】點圖放大看更多柯震東舊相及近照對比👇👇👇

+ 32

從他曬出的照片中，可看見從小到大的五官似乎沒有太大的改變，小時候乖巧可愛、長大散發出熟男魅力，多了份成數穩重感覺。唯獨中學時期的樣貌變化比較大，只見他臉上長滿了不少痘痘，膚色也比較黑，還戴了黑框眼鏡，整體感覺非常乖巧。

看了自己一路以來的變化，柯震東也忍不住自虧「我國高中那段時間…是把升級的技能點數全部去點防禦了嗎…完全忘了點顏值…」。

【相關圖輯】2024年8部台劇推薦 柯震東王柏傑《乩身》撼梁詠琪《聰明鎮》（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

照片曝光後，不少網友看了紛紛留言表示，「小時候好有混血小孩的感覺」、「瘋掉，為什麼看起來很像會被80ㄉ同學」、「你經歷了什麼才能變成現在的樣子」、「國高中簡直不忍直視」。就有網友問道「你以前是校草嗎？」他立刻翻出和王大陸、孫麥傑合照，自嘲：「他們兩個跟我同校，你覺得我有可能是校草嗎？」

【相關圖輯】柯震東10部作品推薦 憑《那些年》彈起10年後演性工作者殺入康城（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 28

延伸閱讀：

36歲二寶媽癌逝…「給孩子的信」字字鼻酸：替我多陪爸爸走出悲傷

【本文獲「TVBS」授權轉載。】