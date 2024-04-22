天才四胞胎美女同一美國名校畢業　8歲拍戲14歲傳聖火履歷超狂

24歲四胞胎姊妹朱婉冰、朱婉清、朱婉玉、朱婉潔組成團體紅飛林樂團（Red on Wood），四姐妹就讀於美國東岸首屈一指的伯克利音樂學院（Berklee），不僅成為國際天王王力宏的小學妹，更是該校史無前例一同入學的四胞胎學生紀錄！



首張專輯中，歌曲〈我〉還請到金曲製作人得主陳君豪為她們製作，事實上，四胞胎8歲時就出演電影、14歲成為亞青會傳遞聖火的聖女、16歲時展露對音樂的天賦和企圖心，遠渡重洋踏上美國求學，大學一舉考入柏克理音樂學院，如今畢業後，準備搶攻華語流行樂壇！

點圖放大瀏覽四人照片：

+ 22

說到赴美升學的難忘的事，紅飛林表示，伯克利音樂學院不是班級制，是有課就要到所屬不同的教室去上課。

然後，她們剛入學時，不太有人知道紅飛林是四胞胎：「所以就讓人有感覺，怎麼常常遇到一個女生，而且還一直換很多不同的衣服，好像在開時裝秀一樣！」

而在校園開始引起討論，驚嘆怎麼有人可以快速變換不同的造型，「後來才知道我們是4胞胎」。然後，四胞胎走在校園裡，會有不同的教授或同學跟她們打招呼。

【同場加映】日本第一童星蘆田愛菜 曾被批荒廢學業 如今考上「頂尖名校」（點擊放大瀏覽）：

+ 23

但大家都認不清她們誰是誰，四姐妹也各只認識自己班上的。

「總之就是給一個眼神給過來，我們就要有些反應。因為這可能是姐妹課堂裡的老師或同學。所以就算我們不認識，但想到這一點，我們都學會熱情和大家打招呼。」

延伸閱讀：

HUR+集資突破600萬創超狂紀錄！成員「被操到狂吐」送急診打針硬上陣

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】