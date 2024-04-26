女神暴瘦上圍冇縮水否認隆胸　網民認定講大話：以為大家三歲小孩

台灣人氣啦啦隊女神林襄近期跳槽加入味全龍擔任「小龍女」，人氣依舊不減反增，各方面的工作行程都十分滿檔，忙碌的程度甚至讓她一度瘦到只剩下39公斤，讓不少粉絲感到心疼。常在社群媒體分享日常生活的她，24日在IG曬出系列比堅尼辣照，怎料貼文底下就有酸民質問為何暴瘦後上圍依舊豐滿，「以為大家三歲小孩？」對此，林襄也回應了。



今年轉戰台灣中職味全龍隊，成為「小龍女」的啦啦隊女神林襄，每每在球場上應援都震撼不少球迷。近日，她透過IG分享近況大方曬出系列辣照，只見身穿黃色的比堅尼配上淺藍色的牛仔褲，好身材一覽無遺，整體看上去非常的火辣，她對著鏡頭自信地擺出各種性感的姿勢，貼文也湧入不少粉絲點讚留言。

【圖輯】點圖放大看更多林襄IG性感照👇👇👇

+ 54

不過，人紅是非多的她，儘管前陣子受訪時，邀請女記者摸胸驗證胸部為純天然，但仍被酸民咬著不放，就有人在貼文底下留言「善心網友們可否舉例，全台灣還有哪位妹，可以瘦到前胸貼後背，上圍依然雄偉豐滿的？」，林襄則親自現身留言區回應：「很多呢」，儘管隆乳一事已做出回應，但傳聞不斷仍有部分人不相信她是純天然的。

【相關圖輯】林襄化身性感舞孃跳「艷舞」短短18秒衝擊眼球 網民：流量密碼（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 20

延伸閱讀：

台中17歲女跑趴暴斃！遭6男「灌藥輪流來」 扔摩鐵昏迷不治

【本文獲「TVBS」授權轉載。】