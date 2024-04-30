性感網紅饅頭媽偷食人夫認做小三　經歷5年向正宮道歉：對不起

經營網拍、時常在IG分享孩子影音的台灣網紅「饅頭媽」，過去被友人爆料偷吃人夫。對此，饅頭媽29日發文道歉，坦言這5年間，她對於情感問題感到內疚，也對正宮道歉。



饅頭媽全文如下：

我是林榆芯，當年21歲剛離開前夫帶著一歲多的小饅頭。透過在社群記錄著小饅頭的成長跟我的生活是我當時最開心的事情也謝謝當時就有很多網友們喜歡。身為單親媽媽，我經歷了許多酸甜苦辣，這是許多單親媽媽共同的經驗。在當中因為獨自撫養小孩強烈的孤獨感佔據了當下的我，年輕而衝動，對愛情抱有許多期待，但也因此犯下了錯誤。

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我介入了別人的家庭，從無意到無法挽回。這五年來，我為了這段我認為的愛情，承受了無數考驗，無論是面對被害者、家人還是網友，我都在努力為當初自己的選擇負責。

我一路帶著小孩，堅強地面對所有錯誤和困難，即便遭受冷嘲熱諷，我仍然堅持工作和面對社群。這五年間，我所經歷的情感問题讓我愈加內疚。我當年自私的行為，讓一個女孩受到了傷害。這些年來，無論是自我責備或是對她的公開道歉，我都希望能為自己的不成熟負責。而我去年對於X小姐的道歉也是真心誠意的即便你不認可，我依然願意再道歉一次，不管發生什麼事，我應該為自己曾經的錯誤道歉並為現在的自己和我的孩子更負責任地生活。

我對受到波及的粉絲及好友也致上歉意。

對於X小姐，我再次鄭重地道歉。對不起，我傷害了你原本的人生。雖然已過去五年但都是煎熬的，但無論是五年還是十年，我都會再次道歉，為我的過錯負責，

不擅長文字表達，如有任何詞不達意，還請各位多多包容

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