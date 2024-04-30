57歲TVB前綠葉長駐內地被指躋身貴婦圈　激罕回港跟甘比學勾織

57歲前TVB綠葉劉喬方（前名：劉玉翠）近年長居內地，專注北上發展，亦有指她已躋身貴婦圈。近日劉玉翠激罕回港，竟然跟香港女首富甘比學編織！「大劉」劉鑾雄太太甘比近年醉心勾織，並在銅鑼灣開了間一站式專門店，並不定期擔任駐場勾織導師，不少名人都收過甘比的作品，亦曾跟她上課，如：鍾楚紅、楊千嬅、鄭秀文、何超欣、奚夢瑤、江美儀、唐詩詠等。

劉玉翠被指躋身貴婦圈。（小紅書圖片）

劉玉翠曾貼出年輕時的舊相，自爆為了歐遊而任性地推掉片約。（小紅書）

甘比在疫情期間培養出勾織興趣，並將興趣發展成事業，開設了自家勾織店。（歐嘉樂攝）

甘比的閨密鄭秀文、鍾楚紅都有去她的勾織店打卡。（IG@happyyarn_kimbee）

Twins都收到甘比的作品。（IG@happyyarn_kimbee）

已故賭王何鴻燊四房女兒何超欣、新抱奚夢瑤都有跟甘比上堂。（小紅書照片）

而劉玉翠近日都成了甘比學生，跟她學織袋，她在社交平台貼出多張照片，表示：「回香港半小時做了個手工編織包包👜超開心！裡面好多可愛的作品，劉太就說，你想到什麼就可以做什麼，真的是有很大的創作空間了～」她說在節奏快的世界裡，難得找到一片寧靜之地，覺得編織除了是手工藝，亦可自我療癒、慰藉心靈等等，有非常大感受。

劉玉翠都跟甘比學勾織，並且有很大感受！（小紅書）

其他勾織作品。（小紅書）

劉玉翠在舖頭玩得好開心。（小紅書）

劉玉翠近年絕少在香港出現，她當年一從演藝畢業就獲得拍攝電影《廟街皇后》的機會，更以新人姿態奪得金像獎「最佳新人獎」、「最佳女配角」獎，撼贏張曼玉及鄭裕玲！但後來她主力在TVB發展，合作達21年，《天龍八部》的阿紫、《鹿鼎記》的建寧公主以及剃頭拍攝的《布袋和尚》皆令人印象深刻。不過到2011年，她覺得自己演戲的感覺轉差，不能再待在同一個環境，需要新衝擊令自己進步，所以轉投王維基的香港電視網絡，雖然開台不成，但她堅拒重返無綫，於是宣布全面北上發展。

劉玉翠演《天龍八部》的「阿紫」，算是她的代表作。

而98年版的建寧公主也是另一經典，她至今仍靠「建寧公主」這個朵在內地搵食。

劉玉翠移居內地多年，指廣州發展高端，自己捨不得走。

劉玉翠在內地活得快樂自在，堅拒返回無綫。