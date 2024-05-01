女星目擊活春宮「女子轉正面露出男性生殖器」一原因不敢吃這生果

女星芳瑜熱愛旅，她上高點綜合台《震震有詞》分享某次跟姊妹淘赴泰國遊玩，向導遊提出想看Manpower演出，未料竟目睹活春宮，自此留陰影再也不敢吃芭蕉。



芳瑜分享，當時導遊安排她們前往一家店消費，一人門票3000元，可以升等到5000元的位子，一行人進到店內被安排在第一排座位，四周都沒有其他消費者，彷彿就是VVIP。芳瑜說當音樂一下由男子開始表演，之後出現一名女子跟他熱舞，「當女子轉回正面時竟然有男性生殖器！」讓姊妹淘超吃驚，芳瑜說接著兩人就在台上上演活春宮，看得她們驚訝不已。

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芳瑜表示，更驚人的是其他男子輪流上陣表演男版18招，「道具有迴紋針、金魚，甚至用芭蕉噴射。」回想坐在台下的她被芭蕉噴到腳，從那之後就有陰影，不敢再吃芭蕉或香蕉。

芳瑜踩雷不只這麼一遭，她分享歐洲米芝蓮之旅，當時到了歐洲透過朋友的朋友預訂米芝蓮餐廳，但餐廳規定本人必須到場用餐，為了這一餐芳瑜跟朋友兩個人負擔了三個人的餐費，總共花費3萬元台幣，且那一餐是吃分子料理，「都不知道自己吃了什麼。」

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