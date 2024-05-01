謝和弦稱前妻「有邪門性癖」愛喝大麻尿　獲三級片片廠邀下海拍AV

近日謝和弦爆料前妻Keanna的邪門性癖，指出她愛喝含有大麻的尿液，對此情色平台SWAG表示不惜代價要和Keanna合作，期盼能創造流量收益。



歌手謝和弦曾經在臉書發文指出：「有人真的很愛玩尿超噁爛，一直跪著求我尿在她身上，性癖邪門連靈魂也不善良，還覺得全世界都對不起她，重點是當時我的尿有大麻，她還喝下去真的有夠誇張，可能新造的人需要尿療法。」對此Keanna矢口否認，揚言提告謝和弦，還反嗆謝和弦江郎才盡又外遇，不僅偷吃女優胎尼，還和陳芳語發生不正當關係。

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近期Keanna和謝和弦的交鋒已經掀起了眾多網友熱烈討論，台灣色情平台業者SWAG就聯繫Keanna，希望能夠和她合作，並且不惜代價邀請，然而Keanna沒有回覆。

事實上，Keanna是台灣、荷蘭混血的美女，外型相當亮麗，年紀輕輕就出道。2016年Keanna與謝和弦結婚，但婚後她檢舉謝和弦呼麻並且離婚。雖然兩人已經沒有婚姻關係，但彼此之間的交戰依舊是熱門話題。

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