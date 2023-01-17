謝和弦直指一女星賣弄淫蕩「以為跟高層上床就發片」結果淪為笑柄

謝和弦晉升為新手爸爸後，時常在社交平台分享與女兒（謝音悅）的甜蜜日常，多次表示自從女兒出生後，再也不需要吃藥控制病情，顯見初為人父的喜悅。許久未失控的他近日卻突然暴走，炮轟：「有人身體搞壞生不出小孩只能每天賣弄淫蕩。」疑似意有所指，更稱這個人在圈子裡已經變成笑話，引發外界議論。



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謝和弦14號在社交平台發文，先是感謝老婆陳緗妮生下可愛的女兒：「每天看到女兒的笑就精神飽滿幸福到爆。」但隨即話鋒一轉，突然炮轟：「不像有人身體搞壞生不出小孩只能每天賣弄淫蕩，整天想當明星以為跟唱片公司高層上床就有機會發片出道，結果只是被當成笑話在圈子裡被傳超淫亂。」

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雖然並未指名道姓，但仍引發外界議論，謝和弦最後不忘諷刺：「親愛的女兒啊，長大以後千萬不要活成那樣～」底下有網友勸他當了爸爸要留點口德，他則是反擊：「父母太懦弱，小孩也會變軟弱，女兒長得那麼可愛，父母應該要更勇敢，哈們。」表示自己正是因為有了女兒，才在「清理環境」。

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謝和弦與老婆莉婭迎來愛女後，不僅親自上陣為女兒換尿片、洗澡、沖牛奶，就連女兒哭喊再大聲，也會保持好脾氣，就算睡覺時間被打斷也值得，成了名副其實的女兒傻瓜，更透露現在與老婆輪班顧女兒，家庭間的親子關係更加緊密，他也開玩笑說道：「親子時間，再好的朋友打給我都不接。」

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