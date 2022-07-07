台灣紅燈區合法化在望？謝和弦倡正視色情產業　正式宣布參選議員

台灣藝人謝和弦今（2022）年4月突然宣佈轉戰政治圈，還透過Facebook正式宣布參選北市議員，也已準備好要遷戶籍，還曾發表一連串政見，包括設立紅燈區合法列管、大麻合法化，提倡正視灰色產業的存在等，參選言論一出頓時掀起熱議。



謝和弦日前更曝光自己的競選背心，讓大批網友嚇翻直呼：「天啊，阿扣是玩真的耶！」

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謝和弦近日在Facebook上曬出黑色、熒光綠色的競選背心，只見背心上印著「中正、萬華市議員候選人」、「謝和弦 R-CHORD」的字眼。由於先前還發表了政見、將頭髮染回黑髮，因此競選背心照片曝光後，頓時掀起網友熱議：「這個顏色，是你的顏色」、「很多事情需要改變，就靠你了，加油」、「當選後要記得造福鄉里，親民愛民喔」、「希望你能幫弱勢發聲，祝你高票當選！」

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事實上，謝和弦先前發表參選政見時，就透露自己當選後，將「推動大麻合法化」，「正視灰色產業的存在，並且設立紅燈區合法列管」，更希望可以藉此降低台灣中正區、萬華區的犯罪率。

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另外，謝和弦最近還槓上台北市長參選人蔣萬安，不只發文狂酸對方改姓氏是為了選舉，又炮轟蔣萬安競選主視覺設計抄襲鴻海電動車發表會LOGO等， 多次發言都掀起兩極熱議。

謝和弦近日在Facebook上曬出黑色、熒光綠色的競選背心。（Facebook@謝和弦 R-chord）

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