愛女誤食扣針吐血「年僅10個月大疑一度缺氧」42歲女星：好自責…

許維恩2021年與男星王家梁結婚後，去年6月迎來寶貝女兒「忒忒」，一家三口家庭生活幸福美滿，許維恩也經常在社群分享育兒點滴，未料，1日凌晨她在社群發反省文，透露女兒在爬行時「誤食扣針」，瞬間臉色快缺氧，經過一陣處理後，夫妻倆快速將女兒送醫檢查，幸無嚴重割傷， 2人才放下心中大石。



許維恩發文字字句句充滿自責，她坦言上個月（4月）26日女兒剛滿10個月大，平日十分注重地上灰塵與毛髮的夫妻倆，當天竟未注意到地上有打開的扣針，當時女兒快樂地在地上爬行，她一邊餵女兒吃副食品，才餵第一口時，就看到女兒彷彿噎住，媽媽的第六感讓她察覺並非副食品噎到，夫妻倆又是拍背，又做哈姆立克法，許維恩也嘗試挖女兒的嘴巴，當10個月大的女兒小臉發白痛苦，彷彿快缺氧的模樣，許維恩直呼：「我已經整個人都慌了，我的頭也一陣暈眩～腦袋也空白了」、「那一天我們是最差勁的爸媽，我們好自責～好對不起你」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

夫妻倆為愛女情緒崩潰，經過一陣努力，就在夫妻倆決定叫救護車時，女兒終於隨著嘴裡一口粥帶出扣針噴吐出來，卻帶著一些血絲，許維恩說：「我當下看到簡直是已經嚇瘋了！」原來，早在吃粥前，女兒已誤食扣針！她自責道：「爸比和媽咪真的很不小心～差點以為要失去你了，頓時覺得我們真的做父母的好失敗，沒有照顧好你，讓你差點丟了小命」。

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後來許維恩、王家梁帶女兒到醫院做詳細檢查，才確定女兒身體無大礙，喉嚨也無嚴重割傷、出血，她說：「我們才放下心中的大石頭，這個經歷過程實在太可怕了。」，不斷地對女兒道歉，「真的沒有做好爸媽的責任～好愧疚、好心疼，爸比、媽咪好對不起你～真的沒有做好爸媽的責任。」

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