周子瑜疑被雪藏IG破13M粉絲零代言　陶晶瑩罵待遇不公揭續約內幕

南韓女團TWICE隊長志效因為在節目宣傳片，造型、背景、台詞神似周子瑜2016年的道歉影片，造成粉絲撻伐，雖然製作單位事後緊急修改影片並道歉，但粉絲仍難以接受，認為是在傷口上灑鹽。和周子瑜家人有交情的陶晶瑩在廣播節目表達對事件的看法，質疑製作單位做出此舉的用意，「有多少螺絲鬆掉才會出這個影片？認為它好笑嗎？有好笑嗎？好像笑不出來吧？還是認為這樣才會有更多新聞關注。」



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陶晶瑩過去就帶著女兒荳荳追星，私下也和周子瑜有交情，表示觀察下來周子瑜是團內IG追蹤數第二名，但曝光量卻是墊底，「她目前沒有擔任任何品牌代言人或大使，在隊內是墊底的。2021年以後就沒有拍過個人的雜誌封面，然後出道到現在歌曲歌詞的時長排名是倒數第三，就跟她的人氣是嚴重不配。我覺得這個真的是，就是粉絲會有點不平。」周子瑜甚至沒有出席過時裝周，她認為相當可惜！

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陶晶瑩直呼周子瑜被公司冷凍，「快變成一個冷凍水餃了。」說到為何被冷凍，周子瑜還是持續續約的原因，她說：「她就是為了顧全大局，如果她一個人說我不要續約，那TWICE變什麼？8個人，對啊。所以就是，我覺得她也是顧全大局而且她其實私底下有跟我講，她說姐姐們對她都很好，可是為什麼要這樣呢？請社長對她好一點，拜託拜託！」

說到為何被冷凍，周子瑜還是持續續約的原因，陶晶瑩說：「她就是為了顧全大局。」（影片截圖）

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