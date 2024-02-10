周子瑜難得性感　長靴配短裙露出「絕對領域」一踎低幾乎走光

周子瑜小年夜釋放火辣辣大紅色福利，在IG分享表演服，不僅腰挖空，裙子短到露出安全褲，搭配膝蓋以上的紅長靴，「絕對領域」性感見客，粉絲嗨翻讚：「太美了！」、「紅色是子瑜的絕對領域。」



這是周子瑜與所屬團體TWICE在巴西演唱會上的服裝，展現外界對當地熱情洋溢的國情風貌，也讓周子瑜難得性感，其中一張她蹲下休息的照片，幾乎露出屁股蛋，大眼不忘放電，展現慵懶性感美，她發文中並感謝巴西與墨西哥的粉絲們。

【圖輯】點圖放大看更多周子瑜IG靚相👇👇👇

+ 55

周子瑜2022年與經紀公司JYP續約後，卻疑似被冷凍，去年幾乎沒有個人活動，讓粉絲很心疼，甚至集結到公司門前抗議。日前也傳出疑似在美國工作的堂哥出手幫忙鋪路、引薦工作，周子瑜的媽媽證實堂哥有幫忙接洽，但是否可接的決定權仍在JYP手中。

延伸閱讀：

遭老公當街狂踹 溫翠蘋首發聲吐背後內幕

心碎！58歲「御用老外」河國榮輕生離世 妻子數月前才離世

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】