楊紫瓊失手遇時裝車禍　披超皺拖地床單行紅地氈　淪歷年最差造型

第76屆康城影展熱烈進行中，楊紫瓊、珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）兩位奧斯卡影后都參與盛會，各以一綠一紅的搶眼色調服裝登上紅地氈。楊紫瓊身穿法國品牌Balenciaga綠色高級訂製服現身祖迪羅（Jude Law）主演的新片《Firebrand》（Firebrand）首映會，未料嬌小的她穿上綠色皺褶禮服又外罩拖地大披肩，被網友評為「災難」，認為是她歷來最糟糕的造型，很像裹著床單上陣，呼籲品牌「別再用皺皺的布料做衣服了」。



這不是楊紫瓊第一次選如此亮麗的綠色服裝亮相，但因禮服布料與剪裁，讓她顯得不若以往俐落，「時尚資優生」慘遭滑鐵盧；她不僅服裝選擇大膽，珠寶也勇於嘗試，選戴法國品牌Boucheron Vendome Lisère系列耳環並混搭耳扣，以及鑲嵌美蛋白石、砂金礦物玻璃和鑽石的Grosgrain項鍊，她也沒忘了她最愛的Richard Mille名錶。

【圖輯】楊紫瓊、珍妮花羅倫絲的康城紅毯造型（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

另一位奧斯卡影后珍妮花羅倫絲則選穿Dior紅色細肩帶緞面禮服登場，她同樣手挽著披肩，但視覺上輕盈，配上Tiffany鑽石項鍊，彰顯優雅大器風範。

【同場加映】TVB台慶｜盤點近年女星紅地氈「出眾」衣著 有兩人獨愛時裝車禍（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 38

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】