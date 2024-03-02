賈玲減肥餐單2大原因被名醫批不合格　贏得人氣卻輸了健康？

41歲的大陸女星賈玲為自導自演的電影《熱辣滾燙》，在短短1年內激瘦50公斤，驚人的毅力讓外界十分敬佩，也成為過完年後最火爆的討論話題。賈玲的減肥菜單成為熱搜的焦點，但多名醫生和營養師看了都搖頭，因為總熱量和營養素都不合格。



台灣整型名醫邱浚彥提醒民眾，想要在減肥的同時也能雕塑優美體態，還是得搭配均衡的飲食以及適度的運動，以免減掉脂肪也減掉健康。

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賈玲過去以幽默個性還有肉肉身材為招牌，非常有觀眾緣。她為了電影《熱辣滾燙》先增重20公斤，然後再減50公斤，並且成功地練成了拳擊手的模樣，一舉創下120億票房佳績，被網友形容這是「用50公斤體重換來百億票房」。

賈玲隨後在節目中曝光她的健康便當，菜色包括糙米飯、白菜、紫高麗菜、雞胸肉、甜椒，並透露減肥期間的飲食標準為少油少鹽，每天嚴格計算攝取20克油、5克鹽，而賈玲除了拳擊訓練之外，也加入跑步、跳繩，來訓練體能、增加肌耐力，同步進行全面性的阻力訓練、間歇運動HIIT等幫助增肌減脂。

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由於賈玲減肥的話題剛好在農曆春節熱燒，於是有關她的減肥方式到底適不適當也引起醫界人士的不同看法。法喬醫美診所總院長邱浚彥也被愛美客人問到怎樣才能快速甩油，因為現在正值年後開工，很多民眾過年期間大吃大喝、酒水不忌、高糖高脂零食不離手，過完年驚覺自己胖了2、3公斤，急著想要趕緊瘦下來。

邱浚彥提醒，要像賈玲那樣照表操課對一般人來說非常困難，大多數人不僅難以堅持，平常需要工作的上班族也沒有多餘的時間和精力運動。許多人嘗試節食、代餐、減肥藥等等，最後卻沒有太大的成效，反而容易影響健康。

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至於有些民眾會選擇抽脂的方式雕塑身材，邱浚彥認為，現在的抽脂手術不僅僅是把脂肪移除，更是一門身體美學，可以雕塑優美體態，但相當講究醫生的技術和美感。他說明：「傳統的抽脂方式，容易在過程中傷害到皮下周圍組織，而新一代的抽脂技術，能大量抽吸被乳糜化的深層脂肪，降低肌膚燙傷的機率，同時保持血管的完整，傷口也會相對傳統抽脂小，有效減少手術過程的出血量，既可以局部雕塑，還能用來填充其他部位，例如修飾胸型、填補臉部都有很好的效果，還可以沿著肌肉的線條做雕塑，將脂肪厚度打薄，讓肌肉線條顯現出來，包含人魚線、馬甲線、六塊腹肌等。除了雕塑肌肉線條之外，也可配合自體脂肪補胸肌，增加胸肌的厚實。」

邱浚彥提醒，減肥不應只依賴單一方式，即使是選擇抽脂，術後需配合適當的飲食控制及運動健身，才能讓肌肉線條更加明顯。

邱浚彥強調，如果想要雕塑優美體態，還是得搭配均衡的飲食以及適度的運動，以免減掉脂肪也減掉健康。同時，民眾應慎選合法的醫療院所，術前應先了解醫生的專業技術與案例經驗，選擇合格且能夠信任的醫療團隊，再依據個人的體態困擾與肥胖問題進行評估，對於療程有深入且正確的認知及了解，術後也要保持良好的生活習慣，搭配均衡飲食，才能達到完美的塑身效果。

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