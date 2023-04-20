劉德華姜濤合照　網稱「他一個舉動」高下立見：身體語言騙不了人

第41屆香港金像獎在16日於香港文化中心舉行，紅地氈上星光雲集，除了有剛得到奧斯卡影后的楊紫瓊，還有劉德華、莫文蔚、劉青雲等大牌明星，而身為香港當代頂流男星之一的「MIRROR」成員姜濤也現身紅地氈，並與劉德華合影，但兩人的合照舉動，卻引發了網友熱議，讓網友直呼：「越來越搞不懂現在的審美」。



「香港新晉頂流」姜濤

今年23歲的姜濤在2018年時參加選秀節目出道，與其他11名隊友組成男團「MIRROR」，擁有極高人氣，不只是各大品牌的寵兒，更在各大音樂頒獎典禮上橫掃多個獎項，近年除了歌手身份之外，也開始當演員，拍攝電影、電視劇，被不少人視為香港新一代頂流男星，據悉，在姜濤生日時，粉絲甚至包下所有巴士請大家坐，就連電子廣告看板上也都是他。

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網友稱讚劉德華：「不愧是永遠的王者」

而兩人合完照後的反應也引起網友熱議，劉德華在拍完照後，連忙對著鏡頭鞠躬，感謝傳媒的拍攝。反觀，姜濤卻僅看著鏡頭擺造型，讓網友們紛紛稱讚劉德華，「劉德華不愧是永遠的王者，太謙遜、太低調了」、「下意識的動作是騙不了人的，不是人人都能成為劉德華」、「兩代的差異又出來了」、「天王之所以能當那麼久的天王，都是有原因的」。

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網友戲稱根本就是「香港頂流墮落史」

網友也紛紛翻出「香港頂流演變史」，從「四大天王」劉德華、張學友、郭富城及黎明到古天樂、吳彥祖、陳冠希、謝霆鋒等全部不只長相帥氣，演技也相當好，對比現今香港最當紅的頂流姜濤，笑稱根本是「香港頂流墮落史」，紛紛感歎「高下立見，真的一代不如一代了」。

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