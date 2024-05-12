早期出道女藝人「只有她能翻紅」？網民：真的是神一般的奇蹟

不少早期出道的藝人，至今在觀眾粉絲心中還是佔有一席地位，最近就有名台灣網友表示，曾經很紅的男藝人，如張學友、台灣偶像團體5566，現在若是出現在螢光幕前，還是能夠翻紅，反之女藝人就漸漸被淡忘了，除了王心凌以外，其他人都很難再有熱度。



有名台灣網友在PTT上發文，他表示男星老歸老，復出還是很多粉絲會支持，比如偶像團體5566、Energy，歌手張學友等，但是女星就不見得是如此了，原PO認為女星一旦年紀大了就很難再度翻紅，除了「不老女星王心凌」。

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貼文曝光後，有網友打臉，紛紛點名其他還在演藝圈的女星，「你把冰冰姐放在哪裡」、「阿妹、孫燕姿都還是很紅吧」、「美鳳阿姨也很紅，政論節目天天在討論」、「江蕙」、「蔡依林和阿妹演唱會還是一票難求」。

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另外也有不少網友指出王心凌再度翻紅的原因，是由於近期在大陸綜藝節目表現很亮眼，「有追浪3的人就會覺得，她的翻紅真的是神一般的奇蹟」、「記得什麼浪姐的，原本是要捧別人，結果她一上就得觀眾愛，瞬間爆紅」、「真的是奇蹟，那節目原本也沒要捧她」。

值得一提的是，台灣男子團體「Energy」，由坤達、張書偉、Toro、牛奶、阿弟5人組成，日前在信義區舉辦簽唱會，吸引無數粉絲朝聖，可見就算時隔22年合體回歸歌壇，人氣依舊不減。

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