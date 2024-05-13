COLLAR踢波Marf自薦做龍門　失落女新人獎冇失望：我都鍾意Nancy

歐洲國家盃2024將於6月揭幕，NowTV取得獨家轉播權，直播51場賽事，而女團COLLAR將擔任今屆Now TV歐洲國家盃大使。7位成員許軼（Day）、王家晴（Candy）、沈貞巧（Gao）、陳泳伽（Winka）、蘇雅琳（Ivy）、李芯駖、邱彥筒（Marf）出席商場活動時，在台上玩大電視，又與退役及現役港隊足球員陳肇麒、陳肇鈞及劉學銘鬥波。

女團COLLAR將擔任今屆Now TV歐洲國家盃大使。（陳順禎攝）

Day與前港隊陳肇麒鬥波。

Candy是隊中的運動能手，他與港隊陳肇鈞玩射龍門。（陳順禎攝）

Marf與劉學銘鬥波。（陳順禎攝）

大電視環節中，Gao表現最好，懂得不少足球術語，COLLAR接受《01娛樂》訪問時，被問本身是不是球迷，Gao就說自己只是大時大節會睇波，如世界盃、歐國盃等，去商場與其他球迷一齊睇波湊熱鬧；Winka則指自己最愛邊吃零食邊睇波。當講到去商場睇好易被認得，Gao表示：「唔緊要㗎，大家都係一齊睇波，一家人！」而芯駖認為有人一齊歡呼更開心。

COLLAR在台上玩大電視。（陳順禎攝）

問起有沒有喜歡哪位球星，Gao即說是法國國家隊的麥巴比，「我對上一次比麥巴比Smoke到，好似見到一個跳舞好勁嘅世界級嘅人咁。」此時身旁幾位隊友都突然偷笑，原來因為她用上「Smoke」這個跳舞術語。今次擔任歐洲國家盃大使，7位都有惡補足球知識，Marf的電話中原來收藏了不少球星的絕技合集，最愛睇後空翻、倒掛金鈎等。

Gao最愛的球星是麥巴比。（陳順禎攝）

活動上她說自己已想到COLLAR的足球陣容，自己必定會做守門員，隊長Gao做前鋒；Ivy、Candy做中鋒，前者專門撞人、後者則跑得夠快；芯駖、Day和Winka則負責擔任後衛擾敵，Marf說：「我覺得守龍嘅崗位好吸引，咩球類運動都好，守龍嘅眼神好有火，有一種守護精神，好有安全感！」Ivy自言冇運動細胞，應該做裁判，Day則笑指她應該做後備或啦啦隊。

Marf說若COLLAR組足球隊，自己要做守門員，覺得最熱血。（陳順禎攝）

Ivy自言冇運動細胞，被隊友叫她去做後備。（陳順禎攝）

被問中學有冇做過啦啦隊，COLLAR說中學有做過，然後突然發現，除Day和Marf以外，其餘五位成員都恰巧是紅社社員！（陳順禎攝）

昨晚（12日）的《Chill Club推介榜年度推介23/24》上，COLLAR與英國歌手Griff同台合唱，她們說意猶未盡，Winka說：「有機會同到唔同地方嘅人交流，見到佢哋喺台上面好淡定，一出聲你已經學到好多嘢。」芯駖就透露，完騷後雖然未有時間跟對方交流傾偈，但Griff很友善地叫她們一齊影相，她們更一齊拍Reels短片，又謂：「我覺得最大嘅得著，係我哋見識到多啲世界各地唔同嘅歌手，點樣創作音樂，我覺得好唔夠喉，好想唱多幾首。」隊友更爆料指她今早仍然繼續唱不停。

COLLAR與Griff合作完仍意猶未盡，還一起拍Reels，希望再合作。（IG圖片）

談到Marf是不少樂迷心中的女新人大熱，早前在其他頒獎禮上亦獲得女新人金獎，但今次於ViuTV主場上卻失利，新人獎由Nancy Kwai（歸綽繞）奪得，有樂迷對賽果感驚訝，替她抱不平，不過Marf就沒有失望，她表示：「多謝各位嘅欣賞！不過我冇咩特別唔開心或者點，個個人都有機會，我本身都好鍾意Nancy，同埋我尋日有五個表演，對我嚟講已經係一個獎勵，表演嘅機會會好Rare（稀有），特別係有機會唱到《仍有心跳脈搏》，同埋Jay（馮允謙）嗰首《All That I Want》，尋日係我哋第一次Live，有呢啲機會對我嚟講仲珍貴。」

Marf於ViuTV主場上失利，《Chill Club推介榜年度推介23/24》新人獎由Nancy Kwai（歸綽繞）奪得。（梁碧玲攝）

對於失落女新人獎，Marf並冇失望。（陳順禎攝）

Marf與Jay Fung的《All that I want》獲得「Chill Club評審團表揚獎 節奏藍調歌曲」，而且能首唱這首歌的Live，Marf認為比獎項更重要。（梁碧玲攝）

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