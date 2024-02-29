向佐帶郭碧婷搭地鐵遊港曬靚相放閃　卻因一原因被網民質疑造假

郭碧婷與香港影視大亨向華強長子向佐婚後育有一對子女，挺過婚變風波後，在社群放閃。向佐近日曬出與郭碧婷在香港旅遊的照片，到處遊玩吃飯打卡拍照，豈料因為一張單據被網友質疑在造假。



【圖輯】點圖放大看向佐郭碧婷遊港放閃照及更多二人甜蜜合照👇👇👇

+ 25

向佐26日在社群分享與妻子郭碧婷兩人約會游香港的照片，並寫道：「好不容易趁著孩子睡著，出來偷偷約會、久違的二人世界citywalk一下、吃吃喝喝逛逛！」他們坐地鐵、吃小吃，像對恩愛小情侶。不過在小吃店用餐的單據上，卻只顯示一位客人，有人酸是在作秀，但有人也幫忙解釋，因向佐長期住大陸，習慣用電子支付，單據可能只是店員隨手記錄。

【相關圖輯】向佐愛妻郭碧婷遇時裝車禍 短髮濃妝急速衰老 網民嘲撞臉石內卜（點圖放大看郭碧婷「炒車」造型👇👇👇）

+ 24

而照片裡的郭碧婷樣貌也引起討論，抨擊郭碧婷少女感沒了，不過向佐霸氣回應：「她是我最偉大的老婆」，也有不少人稱讚，「小情侶真的太可愛了」、「郭碧婷好美」。

【同場加映】寶寶大過天｜岑麗香惡鬥商天娥婆媳大戰爆發 盤點娛圈絕世好奶奶（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 42

延伸閱讀：

再娶台灣老婆！汪小菲媒人竟是李進良 正妹網紅未婚妻背景曝光

黃品源恢單11年驚爆再婚 絕美俄羅斯妻曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】