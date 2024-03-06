向佐難忍細佬向佑外貌被批評　連環出PO鬧網民缺德獲全網力撐

娛樂圈知名富二代向佐近幾年活躍於娛樂圈，但經常因情緒失控而引起網民們關注熱議。最近，他再次發文怒懟網民，卻意外獲眾人支持。5日，向佐透過微博發文寫道：「為什麼刪掉你發出的東西？為什麼刪掉我的評論？為什麼也不讓人家評論你這個大號、心虛嗎？請你再發一遍放開你的評論區．」由於網民起初還不解發生了什麼事，因此紛紛留言問說：「佐哥，怎麼了」、「等瓜」、「啥情況？」向佐也回應了部分網民表示：「沒事、我的弟弟是我的最愛、不容許任何人攻擊他」。



隨後網民扒出，原來是有人近日在網上發言指向太會寵郭碧婷，是因為二人年輕時顏值都很高，但下秒這位網民又指向佐和其弟弟長得不怎麼樣，豈料這番言論恰巧被向佐看見，因此才讓他氣急敗壞的留言怒駡對方缺德，斥責：「你寫我就好了、隨便寫、請你以後不要寫我弟弟、我不會原諒任何人、包括給你錢的幕後的人。」字句間他還強調：「我非常憤怒、我長得怎麼樣你們隨便說、我弟弟是我一生人中最愛的人之一、你再說任何說話、不要怪我。」

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被向佐發文喊話後，原本已經刪除帖文的該網民也公開道歉，指自己在看到向佐的留言後便發現事態嚴重，造成了對方家人的困擾，因此立馬進行了刪帖處理。此外，該網民也向他們道歉表示以後會謹言慎行，不會再發表不正能量的言論。向佐隨後同樣轉發回應：「接受你的道歉，也再此聲明我本人無意引起網路爭論，只希望弟弟和家人不受攻擊和打擾。」不僅如此，許多網民也難得支持向佐，認為他為自家弟弟發聲的舉動做得好，「哥你真是那個，這格局佩服」、「你還是有原則的，也很男人」、「說自己家人誰也不能忍，你脾氣已經很好了！」。

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