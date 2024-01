向佐打破婚變傳聞　微博連發8篇文向郭碧婷示愛：Forever love u

郭碧婷16日迎來40歲生日,老公向佐從零時起就開始連續發8個文,為紀念兩人相識第8年,他感性告白:「我很幸運遇到一個人陪我做我愛的事、並且支持我。」



【相關圖輯】向佐被岳父證實偷食?郭碧婷昔日1句話竟預言自己下場 網民心疼(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 17

向佐一到16日零時就開始曬照發文,「祝我最漂亮的老婆郭碧婷生日快樂!從冬天到冬天、又是一年、何其有幸、其歲並進、love you!!Happy Birthday from Toronto!」接著上傳郭碧婷幫自己卸妝的影片,寫著,「感謝你對我們這個小家的每一份付出、以及永遠那麼支持我。」第3篇則夫妻兩抱著孩子的合照,「你是最棒的媽媽,Happy Birthday from Hong Kong China」。

【圖輯】網民:「和向太風格好像…」點圖放大看郭碧婷靚相和崩壞照👇👇👇

+ 26

他也在第四篇曬出郭碧婷在電影的劇照,「你是門前寶地最美好的角色——夏安。Happy Birthday from TianJin!」第五篇是一家4口在澳門旅遊的合照、第六篇是他們在北京的4連拍,「青澀的我們、相機定格永遠、也定格幸福。」第七篇是則是新疆之旅,「我很幸運遇到一個人陪我做我愛的事、並且支持我」,最後放上婚紗照,感性說:「我的人生照片 最珍貴的相片」、「Happy Birthday from my heart.今年是我們相識的第八年。有愛、有家、有你、希望你永遠快樂、Forever love u。」可見向佐對郭碧婷滿滿愛意,且一起挺過被爆婚變傳言。

延伸閱讀:

北市驚爆男子持刀欲刺前女友 身份曝光竟是謝震廷!

吳欣盈現身「賀瓏夜夜秀」!選副手有自信 聽到這句話當場傻眼走人

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】