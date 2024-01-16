向佐打破婚變傳聞　微博連發8篇文向郭碧婷示愛：Forever love u

郭碧婷16日迎來40歲生日，老公向佐從零時起就開始連續發8個文，為紀念兩人相識第8年，他感性告白：「我很幸運遇到一個人陪我做我愛的事、並且支持我。」



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向佐一到16日零時就開始曬照發文，「祝我最漂亮的老婆郭碧婷生日快樂！從冬天到冬天、又是一年、何其有幸、其歲並進、love you！！Happy Birthday from Toronto！」接著上傳郭碧婷幫自己卸妝的影片，寫著，「感謝你對我們這個小家的每一份付出、以及永遠那麼支持我。」第3篇則夫妻兩抱著孩子的合照，「你是最棒的媽媽，Happy Birthday from Hong Kong China」。

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他也在第四篇曬出郭碧婷在電影的劇照，「你是門前寶地最美好的角色——夏安。Happy Birthday from TianJin！」第五篇是一家4口在澳門旅遊的合照、第六篇是他們在北京的4連拍，「青澀的我們、相機定格永遠、也定格幸福。」第七篇是則是新疆之旅，「我很幸運遇到一個人陪我做我愛的事、並且支持我」，最後放上婚紗照，感性說：「我的人生照片 最珍貴的相片」、「Happy Birthday from my heart.今年是我們相識的第八年。有愛、有家、有你、希望你永遠快樂、Forever love u。」可見向佐對郭碧婷滿滿愛意，且一起挺過被爆婚變傳言。

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